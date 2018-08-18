С бывших топ-менеджеров «ВИМ-Авиа» сняли обвинения в мошенничестве

ГСУ СКР завершило основные следственные действия по громкому уголовному банкротящейся «ВИМ-Авиа». Результатом стало снятие с бывших топ-менеджеров компании обвинений в мошенничестве.

Бывшим гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу, вице-президенту Алевтине Калашниковой и бухгалтеру Екатерине Пантелеевой после снятия обвинения в мошенничестве, предъявили — в злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Кроме того, в незаконном получение кредита и перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов. Оно предусматривает до десяти лет заключения, передает «Коммерсантъ».

Следствие предполагает, что злоупотребление допущено в отношении ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта Домодедово» (500 млн руб.) и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (200 млн руб.)

Ранее временный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» Мария Булатова сообщила о выявлении признаков преднамеренного банкротства.