120 минут беготни, автогол Рязанцева и удаление Камболова: «Рубин» сыграл эпичный матч в Химках

Размяться на середняке из ФНЛ не получилось

120 минут беготни в матче с середняком ФНЛ — явно не то, чего ожидал тренерский штаб «Рубина» от выступления команды на стадии 1/16 Кубка России. Судя по именам вышедших вчера на поле, Бердыев и компания решили не пренебрегать возможностью попасть в еврокубки через этот турнир. Благо первый соперник выпал вполне проходимый, что, правда, не давало казанцам права расслабиться. О том, как «Химки» боролись до последнего, игроки «Рубина» выводили из себя своего наставника, а Рязанцев снова забивал за казанский клуб — в материале «Реального времени».

«Надо принимать какие-то радикальные меры»



Первый матч между «Химками» и «Рубином» состоялся еще в далеком 2001 году, когда за казанцев выступали знаковые для тех времен легионеры Любобратович и Ражо, а тренировал их Виктор Антихович. Сейчас, спустя 17 лет, команды встретились, оказавшись в совершенно разных «весовых категориях». За это время они провели еще 9 матчей в чемпионатах страны, в которых «Рубин» одержал шесть побед при одном поражении и двух ничьих. А вот в Кубке России химчане умудрились дважды обыграть казанцев с общим счетом 4:1.

Последним из матчей до этого дня оставалась игра 25-го тура чемпионата России — 2009 в Казани, один из участников которой, Александр Рязанцев, вышел вчера в основном составе химчан в качестве капитана. Бывший полузащитник «Рубина» перешел в «Химки» нынешним летом, после того как его «Амкар» прекратил существование. Кроме него, в подмосковном клубе выступает и нападающий Игорь Портнягин, однако он пропускал игру из-за травмы. Также из любопытных игроков можно отметить вратаря Дмитрия Хомича и полузащитник Равиля Нетфуллина, единственного татарина среди 22 футболистов, вышедших с первых минут кубкового матча.

Между тем, химчане подходили к этой встрече, имея «в активе» неприятную пятиматчевую серию без побед. После поражения от «Армавира» (2:3) в прошедшем туре ФНЛ главный тренер «Химок» Игорь Шалимов довольно резко выразился в адрес своих футболистов: «Надо принимать какие-то радикальные меры. Будем варьировать состав и подтягивать молодежь. Так дальше нельзя — пять матчей без побед. Настроение ужасное, все подавлены. Сейчас погрустим немного и будем готовиться к следующей игре», — сказал Шалимов.

Из тех, кто мало выходил в этом сезоне, можно отметить лишь Шекари и дебютировавшего в основе вратаря Бабурина



Кубок — поле для экспериментов

После 13 туров подмосковный клуб занимает в таблице 12-е место, так что понять тренера можно. Правда, изменений в стартовом составе химчан на игру с «Рубином» оказалось не так много. Главным из них стала замена вратаря — вместо Исупова вышел опытнейший Хомич. А вот непопадание в заявку на игру капитана команды Димидко стало неожиданностью.

Казанцы почти никогда не рассматривали выступление в Кубке России в качестве приоритета — обычно «Рубин» выставлял в 1/16 финала дублирующий состав. На этот же раз Курбан Бердыев предпочел ротировать состав дозированно, выпустив с первых минут если не основу, то близкий к ней набор футболистов. Из тех, кто мало выходил в этом сезоне, можно отметить лишь Шекари и дебютировавшего в основе вратаря Бабурина. Плюс поменялась тройка защитников — ими стали Гранат, Камболов и Уремович.

На самом деле кубковая игра давала возможность «Рубину» опробовать некоторые идеи, которые на данный момент находятся в сыром состоянии. Матч против крепкого коллектива Шалимова как нельзя лучше подходил для подобных опытов. Правда, не факт, что тренерский штаб не держал в уме выход в следующий раунд Кубка. «Рубин» явно не в том состоянии, чтобы пренебрегать возможностью попадания в еврокубки через этот турнир.

Острее начал действовать Азмун, имевший пару моментов для открытия счета

«Что ты делаешь?!»

Сама игра предсказуемо прошла под диктовку казанцев. Позиционная атака не самая сильная сторона игры команд Бердыева, поэтому матч не изобиловал большим количеством опасных моментов. Первый значимый подход к воротам Хомича состоялся лишь ближе к концу первого тайма. Хотя у казанцев было несколько перспективных эпизодов, которые при должном к ним отношении могли создать проблемы для обороны химчан. Сами хозяева не чурались оборонительной игры, но при любом удобном случае спешили организовать свою контратаку. Пару раз игроки «Химок» создавали потенциально опасные моменты, однако ни один из них не привел к взятию ворот Бабурина.

Если в первой половине встречи команды примерно поровну владели мячом, то во втором тайме «Рубин» окончательно прибрал инициативу к своим рукам. Заметно освежило игру появление Полоза, который вышел вместо Шекари сразу после перерыва. Благодаря этому острее начал действовать Азмун, имевший пару моментов для открытия счета. Однако забить казанцам никак не удавалось, что сильно нервировало не только самих игроков, но и Бердыева. Обычно спокойный Курбан Бекиевич позволял себе достаточно громкие возгласы, один из которых ярко иллюстрирует происходившее на поле. «Что ты делаешь?!» — прокричал он Коновалову, в очередной раз загубившему перспективную атаку вблизи штрафной соперника.

Автогол Рязанцева, удаление Камболова

Больше всех повезло тем зрителям, которые присоединились к просмотру матча ближе к концу второго тайма. «Рубин» зажал хозяев на их половине поля и имел несколько опасных подходов к воротам химчан. Дивидендов это, однако, не принесло, и перед командами замаячила перспектива отыграть 30 дополнительных минут. Опасаться усталости игроков перед матчем с «Крыльями» в РПЛ не приходилось, до понедельника команда успеет восстановиться. Неприятен был, скорее, сам факт нулевой эффективности в атаке в игре с командой ФНЛ.

Впрочем, овертайм получился таким насыщенным, что вряд ли кто-то из присутствующих пожалел о получасовой «добавке». Вначале несколько моментов упустил Азмун, который напомнил зрителям о знаменитой рекламе с Максимом Афиногеновым, промахнувшись однажды по воротам Хомича с полуметра. Но ждать гола пришлось недолго. Очередной угловой в исполнении «Рубина» привел к срезке и автоголу Рязанцева — 0:1. Тут же казанцы могли удвоить преимущество, но минимальный счет так и остался гореть на табло химкинского стадиона.

«Рубин» вымучил-таки победу в Кубке России и продолжит борьбу за очередной трофей для клубного музея



Во втором экстра-тайме инициативой владели уже хозяева поля. «Химки» имели несколько отличных возможностей сравнять счет, однако их удары либо блокировались защитниками «Рубина», либо приходились в голкипера казанцев. Добавило огня удаление Камболова — Руслан проигнорировал устное предупреждение арбитра во время исполнения химчанами штрафного удара, за что и получил второй горчичник. Но сколько бы футболисты «Химки» ни пытались загнать мяч в ворота Бабурина, сделать им это не удалось. «Рубин» вымучил-таки победу в Кубке России и продолжит борьбу за очередной трофей для клубного музея.