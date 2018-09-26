Рустам Минниханов: «Республика всегда придавала большое значение развитию контактов с Узбекистаном»

Узбекистан намерен укрепить сотрудничество с Татарстаном в области газохимии

Казань с однодневным визитом посетила делегация из Узбекистана во главе с председателем Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Мусой Ерниязовым. В ходе встречи было уделено внимание состоянию и перспективам развития российско-узбекского сотрудничества, вопросам торгово-экономического, культурного, туристического взаимодействия. В рамках визита делегация посетила головной офис Группы компаний ТАИФ. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Узбекистане в области газохимии и энергетики. Подробности — в материале «Реального времени».

Президент поддержал дружбу двух столиц — Казани и Нукуса

Приветствуя делегацию из Узбекистана в казанском Кремле, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всегда придавала большое значение развитию контактов с Узбекистаном в рамках российско-узбекских отношений. По его словам, в Узбекистане сейчас происходят позитивные и выверенные изменения. «В середине октября вашу страну планирует посетить наш президент Владимир Владимирович. Я думаю, что это ускорит наше сотрудничество», — отметил Рустам Минниханов. Он добавил, что сам также планирует посетить Узбекистан.

Президент поддержал идею сотрудничества двух столиц — Казани и Нукуса (столица Каракалпакстана, — прим. ред.). В то время как республики могут найти взаимный интерес в развитии торговых, культурных, туристических отношений. В настоящее время налажен товарооборот с Ташкентской, Самаркандской, Фергантской областями. В 2017 году внешнеторговый оборот Татарстана с Узбекистаном составил 92,7 млн долларов США, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года.

Рустам Минниханов упомянул о прямых рейсах между Казанью Ташкентом, Ферганой и Самаркандом. По его словам, они будут востребованы, поскольку в Узбекистане проживает порядка 300 тысяч татар.

«Надо выстраивать разноплановые контакты, определить перспективные направления для совместной работы», — отметил Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru



«Надо выстраивать разноплановые контакты, определить перспективные направления для совместной работы. Например, КАМАЗ присоединился к узбекистанским проектам. У вас сильная нефтегазовая отрасль, необходимо изучить эту сферу, посмотреть, как мы можем быть взаимовыгодны друг другу. Важно укрепить и межпарламентские связи. Возможностей для сотрудничества немало, у нас есть энергетические компании, работа с которыми тоже может быть интересна», — отметил Рустам Минниханов. Он также пригласил Мусу Ерниязова в 2019 году принять участие в ежегодном международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Председатель Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан в свою очередь поблагодарил президента Татарстана за приглашение посетить республику. Он отметил, что в Казани ему удалось посетить бизнес-инкубаторы, изучить городское хозяйство. «Ведение городского хозяйства, обслуживание населения — одни из приоритетных вопросов в Узбекистане. Мы узнали, какая поддержка оказывается предпринимателям, заинтересовали бизнес-инкубаторы. У вас есть чему поучиться», — поделился впечатлениями Ерниязов. Он предложил Нукусу и Казани стать городами побратимами.

Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Татарстаном в области газохимии

Муса Ерниязов также отметил, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Татарстаном в области газохимии. В Каракалпакстане имеются большие нефтяные и газовые залежи. Запущенный в 2016 году с участием бизнесменов из Южной Кореи Устюртский газохимический комплекс является одним из крупнейших в мире проектов в нефтегазовой сфере. Дальнейшее развитие Узбекистана в области газохимии было рассмотрено во время посещения делегации головного офиса Группы компаний ТАИФ. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Узбекистане в области газохимии и энергетики.

В ходе встречи было принято решение о создании комиссии по совместной работе. Фото Олега Тихонова



В ходе встречи было принято решение о создании комиссии по совместной работе. «Мы думаем, что в скором времени ваша делегация посетит Ташкент, где мы обсудим конкретное направление нашего сотрудничества. ТАИФ — знаменитая компания, которая вызывает доверие. Во время встречи мы узнали о ее проектах в области нефтехимии», — сообщил после совещания корреспонденту «Реального времени» заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Бахытжан Хабибуллаев.



Напомним, что сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном установилось еще в 90-е годы с открытием в республике Постоянного представительства Татарстана. В 1993 году между республиками было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Осенью прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов с трехдневным рабочим визитом посетил Узбекистан, где принял участие в Узбекско-татарстанском форуме.

Екатерина Гумарова