«Ак Барс» прервал гегемонию «волков» в татарстанском дерби

Все билеты проданы: небывалый ажиотаж сопровождал первое свидание команд в сезоне

Накануне встречи «Нефтехимика» и «Ак Барса» из города на Каме пришло известие, что на дерби с чемпионом все билеты проданы. Самый матерый «волк» в стае Андрея Назарова Алексей Михнов заявил: «В городе только и говорят о матче, и болельщики ждут от нас только победы». Нижнекамск жаждал продолжения победной для его любимцев серии в дерби со «старшим братом», которая насчитывала ко вчерашнему поединку пять игр. Свидетелем того, как «барсы» сломали неприятную традицию и привезли из столицы большой нефтехимии два очка, стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Дерби началось в Казани

Противостояние хоккейных Казани и Нижнекамска началось еще в среду. В этот и на следующий день «Реактор» в чемпионате МХЛ нанес в «Татнефть Арене» два поражения казанскому «Ирбису», чем еще больше подправил статистику очных встреч в свою пользу. Теперь на счету нижнекамской молодежки 12 побед в 18 встречах с казанскими сверстниками, хотя в прошлом сезоне столичные брали верх в трех матчах из четырех.

Общая статистика встреч «Нефтехимика» и «Ак Барса» не такая радостная для «младшего брата». Всего между собой соперники провели 70 официальных игр, из них 37 в рамках КХЛ. На счету казанцев 20 побед в основное время и 48 набранных очков, у нижнекамцев 12 выигрышей и 31 балл. Семь шайб забросил и шесть передач сделал в матчах против «Нефтехимика» Данис Зарипов. Из последних пяти встреч, в которых побеждали нижнекамцы, три были проведены в рамках чемпионата, а две состоялись перед сезоном. Последний раз соперники встретились в благотворительном матче на льду ТНА 16 августа. Гости оказались сильнее, победив 3:2 в овертайме.

Последние две встречи на «Нефтехим Арене» завершились крупными победами хозяев, причем 31 января 2017 года был зафиксирован прямо-таки неприличный для такого топ-клуба, как «Ак Барс», счет 8:2. В итоге эти результаты лишь усладили души нижнекамских болельщиков, а казанским хоккеистам оказались что для слона дробинки — сезоны 2016/17 и 2017/18 принесли команде бронзовые и золотые медали соответственно. Так что, следуя примете, если уж и суждено было в этот вечер гостям уступить, то лучше уж с крупным счетом.

Следуя примете, если уж и суждено было в этот вечер гостям уступить, то лучше уж с крупным счетом



И еще один забавный факт. К отчетной встрече на счету оппонентов по дерби набралось в сумме ровно 1000 минут штрафа, из них 501 заработал «Ак Барс». Зная боевой характер команд, руководимых Назаровым, и желание «барсов» прервать неприятную для себя традицию проигрывать соседям, можно было не сомневаться, что вторую тысячу штрафных минут соперники откроют именно сегодня.

Без разведки

В автобусную трехчасовую поездку на Каму отправились еще недавно находившиеся в списке травмированных Гарипов и Глухов. Нападающий впервые в сезоне попал в заявку, заменив Малыхина в четвертом звене. Седьмым защитником был выставлен Лямкин, игравший в двух первых матчах и еще один проведший за ХК «Барс». А вот Гарипов, заявивший накануне о своей полной боевой готовности, занял место на скамейке. Третью подряд игру ворота было доверено защищать Подъяпольскому.

Табличка «Все билеты на 21.09.2018 проданы» действительно висела на окошечке кассы. А предматчевое шоу, исполненное в зажигательно-агрессивной манере, широкая линия атрибутики и пиво по смешной для хоккея цене показали, что менеджмент клуба неплохо работает с болельщиками.

Игра, с первых же минут начавшаяся без разведки, не могла никого оставить равнодушной. Тон задали хозяева, и уже на третьей минуте шайба заметалась на казанском «пятаке». Но первый голевой шанс создали гости, когда Галиев с лета перехватил в чужой зоне шайбу, выброшенную защитником, и вышел один на один с Ежовым. Голкипер бросок «барса» отразил, но Руохамаа с целью разрядить ситуацию выкинул шайбу за пределы площадки и получил 2 минуты. В большинстве гости расчертили изумительную трехходовку, которую завершал Ткачев, но Ежов вновь оказался на высоте. К середине периода «Ак Барс» перехватил инициативу и не раз мог поразить ворота.

Провозвестником гола стал сольный проход Галимова

Напряжение поединка вылилось в череду удалений, кульминацией которых стала игра в формате 4х3 с численным превосходством нижнекамцев. Провозвестником гола стал сольный проход Галимова, а вскоре, на 14-й минуте, лучший бомбардир «волков» Пуустинен точным щелчком поразил дальний угол ворот Подъяпольского. Ответить сразу гости не смогли, так как еще больше минуты защищались вчетвером против пятерых, и до конца первого периода найденная было ими атакующая игра была потеряна. Более того, несколько подряд обрезов, начало которым положил Педан, вполне могли привести к увеличению счета в пользу подопечных Назарова.

Когда сбой дает самое сильное звено

Со старта второй двадцатиминутки занервничал Подъяпольский. Сперва он поехал за ворота, не успел вернуться в рамку и только случайно не пропустил, потом подставился под форварда соперника, упал и лежа выразительно смотрел в сторону арбитра. На качестве игры голкипера, впрочем, последнее не отразилось, а вот его партнеры, получив большинство после толчка Волгиным Лукоянова на борт, опять, как и в первом периоде, упустили ряд верных шансов.

На 30-й минуте случился весьма спорный эпизод, когда Лукоянов с Потаповым вышли на одного защитника и, несмотря на героический прыжок нижнекамского вратаря, Алексей затолкал шайбу в сетку. Судья сначала уверенно развел руки в стороны, затем менее уверенно показал, что шайба в сетке, а кончилось все запросом хозяйского штаба и решением видеоарбитра о том, что шайба не пересекла линию ворот. Отмена гола разозлила «барсов», и они провели ряд впечатляющих атак с ходу, заставив «волков» уйти в глухую оборону. Хозяева держались, но трещину неожиданно дало самое сильное звено. На 35-й минуте непробиваемый Ежов не смог отразить не самый сложный бросок, и Потапов все-таки стал автором гола, на этот раз легитимного — 1:1.

Через две минуты стало ясно, что вратарь хозяев, что называется, поплыл. Уже с другого угла его ворота поразил Ткачев, и вновь этот бросок не выглядел неберущимся. В завершение хозяйских неприятностей Ежов был наказан дисциплинарным штрафом за неспортивное поведение — видимо, сказал что-то судьям. Так что на второй перерыв хозяевами положения и по счету, и по игре уходили уже гости — 1:2.

Наставник хозяев решил взбодрить свою команду «маленькой победоносной войной» и дал задание защитнику Огурцову вызвать кого-нибудь на кулаки. Выбор тафгая пал на мирно едущего на смену Глухова



Такими темпами Подъяпольский поборется за пост №1

Заключительная треть началась с типично «назаровской штучки». Наставник хозяев решил взбодрить свою команду «маленькой победоносной войной» и дал задание защитнику Огурцову вызвать кого-нибудь на кулаки. Выбор тафгая пал на мирно едущего на смену Глухова. Судьи грамотно разобрались в эпизоде, наградив провокатора еще и дисциплинарным штрафом, помимо двойного малого, который получили участники потасовки. В принципе, тренерский ход оказался верным — «волки» устроили некое подобие штурма, но Подъяпольский хладнокровно отразил все угрозы.

Голкипер вселил уверенность в товарищей, те перевели игру к воротам Ежова, к тому же получив большинство. «Ак Барс» умело играл по счету и вел дело к своей победе. Атаки хозяев выглядели спорадическими и бесхитростными, контратаками с середины заключительной двадцатиминутки гости себя утруждать перестали, считая, что выигрыша с минимальным счетом им будет достаточно. Все же «волки» периодически показывали клыки и нагружали Подъяпольского выстрелами от синей линии, но молодой голкипер действовал настолько надежно и уверенно, что казалось, что пост №1 в чемпионской команде закреплен за ним по крайней мере с самого начала сезона.

Хозяевам не помог даже натиск на последних минутах, когда на Подъяпольского наваливались как на игрока, владеющего мячом в регби — засушив игру, чемпион продемонстрировал образцовый вариант выездной модели и сломал неприятную для себя традицию проигрывать «младшему брату» на протяжении последних сезонов. Хотя, с другой стороны, если вспомнить, чем эти сезоны для дружины Билялетдинова заканчивались, возможно, эта традиция была не такой уж и плохой…

На послематчевой конференции оба наставника признали закономерность победы чемпиона.

— Начали мы не лучшим образом, но в перерыве поговорили, перестроились, и в итоге я очень доволен ребятами. Игра была непростой, я благодарен им за победу. Сама игра была хорошей, — подвел итог Зинэтулла Билялетдинов.

Начали мы не лучшим образом, но в перерыве поговорили, перестроились, и в итоге я очень доволен ребятами



— Во второй половине матча мало играл Бурмистров, не играл Зарипов. У них травмы?

— Нет, мы просто внесли кое-какие изменения и решили так сыграть.

— Лямкин играл 6 минут…

— Он давно не играл, ему было сложно.

— Ткачев переведен в четвертое звено. С чем это связано?

— Я сам не знаю, где у меня третье звено, где четвертое. Наверное, это сделано в интересах команды.

— Как оцените игру Подъяпольского?

— Молодец, хорошо сыграл.

— Хочу поздравить коллегу с победой, — сказал в свою очередь Андрей Назаров. — Мы старались, я поблагодарил ребят. Соглашусь, что игра была хорошей, и мы оказались слабее, потому что забили на одну шайбу меньше. Будем тренироваться забивать голы. А так, играли хорошо. Всегда приятно играть при полных трибунах, болельщикам спасибо.

Алексей Потапов: «Незасчитанный гол спровоцировал наши заброшенные шайбы»

Одним из лучших на площадке был нападающий Алексей Потапов, забивающий вторую игру подряд.

— Я разговаривал с ребятами — они давно не могли отсюда увезти два очка. Сегодня это удалось, я очень рад, — признался Алексей журналистам в микст-зоне.

Мне показалось, что гол был, но все произошло очень быстро. Главное, что на скамейке обсуждали этот гол и решили, что продолжаем играть, что бы ни было. Считаю, что эта шайба спровоцировала наши голы



— Когда в игре наступил перелом?

— После первого периода, когда наш наставник объяснил, как играть дальше. Мы вышли, и все сложилось для нас удачно. Мы перестали смотреть на соперника, удаляться и начали играть в свою игру.

— Вашу шайбу не засчитали справедливо?

— Мне показалось, что гол был, но все произошло очень быстро. Главное, что на скамейке обсуждали этот гол и решили, что продолжаем играть, что бы ни было. Считаю, что эта шайба спровоцировала наши голы.

— Понравился «Нефтехимик»?

— Здесь вообще здорово играть. Оппонент не дает много времени и пространства, и любой соперник с ними ощущает дискомфорт.

— Что чувствуете после выездной серии?

— Еще недавно была предсезонка, все очень быстро. Забыли этот матч и постараемся порадовать казанских болельщиков в домашней серии.

Андрей Педан: «То, что требует тренер, я знал еще до приезда в Казань»

Андрей Педан вышел к представителям СМИ со свежей ссадиной на лице.

— Мы медленно начали, но добавили во втором периоде, реализовали моменты и пошла совсем другая игра. Всегда легче играть, когда у тебя преимущество по голам, — поделился наблюдением защитник.

Мы медленно начали, но добавили во втором периоде, реализовали моменты и пошла совсем другая игра



— Вы сами плохо начали или соперник чем-то удивил?

— Я здесь играю в первый раз, но ребята говорили, что Нижнекамск всегда начинает быстро и активно. Все знали, но у них получилось забить, и нам со второго периода пришлось изменить игру. Это дало свои плоды.

— Здесь площадка не меньше, чем в Казани?

— Мы играли последнюю игру в Нижнем, вот там большая. Так что и в Казани, и здесь чувствуется, что площадка меньше.

— У вас вторую игру положительный показатель полезности. Вы уже привыкаете к КХЛ и требованиям тренера?

— То, что требует тренер, я знал еще до приезда сюда. У меня замечательные партнеры, игра складывается на выходе из зоны, нападающие реализуют моменты. Так что все здорово.