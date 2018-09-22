В «Спартаке» «убивают за лайк», а «Ростов» с уходом Бердыева стал сильнее — чего не скажешь о «Рубине»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов разбирает происходящее в Российской премьер-лиге

Сегодня стартует восьмой тур РПЛ. Пройдена уже достаточная дистанция, чтобы сделать первые серьезные выводы о новых трендах российского чемпионата. Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказывает о проблемах московского «Спартака», итогах второго пришествия Курбана Бердыева в Казань, своем уважении к гендиректору «Уфы» Шамилю Газизову и кабинетных войнах Семина и Геркуса в столичном «Локомотиве». Подробнее — в авторской колонке эксперта, написанной для «Реального времени».

Ожидания от «Спартака» выходят за рамки здравого смысла

Начнем разговор о российском футболе, конечно же, со «Спартака», в котором, как обычно, неспокойно. На сей раз разгорелась настоящая истерика вокруг его результатов. Причем не только на футбольном поле, но и, например, в «Инстаграме». При этом «Спартак» идет в чемпионате на третьем месте. Казалось бы, парадокс, но тут важно понимать, что эта команда традиционно испытывает высокое давление со стороны общественности и СМИ. Понятно, что такого количества болельщиков, как у «Спартака», нет ни у одной команды в РПЛ. И понятно, что фанаты требуют сиюминутного результата, красивых и громких побед. Но порой эти ожидания выходят далеко за рамки здравого смысла.

При этом серьезных оснований для подобных истерик нет. Есть интересные тренерские открытия — здорово играет в воротах молодой парень Максименко, очень приятное впечатление производят Ломовицкий и Рассказов. То есть у команды есть смена из молодых россиян.

Когда берут иностранного тренера, очень важно, чтобы у него были адекватные советчики. Фото spartak.com



Новая книга Рабинера — «Как убивали за лайк»

Даже эта эпопея с Терри вызвала только улыбку. Да, не получилось подписать — но в этом нет трагедии. По большому счету, Терри никто особо и не хотел, пока не «поломался» Жиго. Да и все эти истории с лайками Глушакова в «Инстаграме» излишне раздуты. Понятно, что отношение к «Спартаку» особое. Недаром у нас шутят, что у Игоря Рабинера скоро выйдет новая книжка «Как убивали за лайк».

Что касается Массимо Карреры, то он, может быть, немного поплыл. Когда берут иностранного тренера, очень важно, чтобы у него были адекватные советчики. А то порой продвигаются местечковые интересы, а тренерская репутация страдает. Мы же не знаем, как подали всю эту ситуацию самому Каррере. Все эти лайки, истории из бань — это подглядывание в замочную скважину. Все футболисты, к сожалению, люди публичные. И к тому же молодые, то есть им свойственна бесшабашность. Есть люди, которые этим пользуются, входят в доверие, а потом начинают всячески «продавать» информацию, зарабатывая личный хайп.

Но ситуация уже вышла на такой уровень, что решение придется принимать Леониду Федуну. Все зависит от политики руководства клуба. Если президент клуба доверяет тренеру, то надо собрать команду и сказать: ваши потуги ни к чему не приведут. Игроки и тренер должны четко понимать, что никто не будет менять футболистов или наставника по их желанию, что нужно оставлять обиды за пределами футбольного поля и давать результат, который напрямую влияет и на финансовую составляющую. Футбол уже и в России становится бизнесом.

Федуну не стоит звать Бердыева

Тем временем масла в огонь подлил Василий Уткин, предположивший, что Курбана Бердыева вновь могут позвать в «Спартак». Это, конечно, бред. Вряд ли Федун прельстится той игрой, которую демонстрирует Казань. Очки-то «Рубин» худо-бедно набирает, но никакой изюминки на поле я пока не вижу. Болельщики «Спартака» такую игру точно не примут, при любом результате. Как это было, например, у Капелло в чемпионском мадридском «Реале». Не зря с уходом Роналду в «Юве» посещаемость у «Реала» упала. Мадридские болельщики очень требовательны к зрелищности игры, им неинтересны вымученные очки. Спартаковские болельщики тоже из таких.

Сам Курбан Бердыев уже второй год тренирует «Рубин», который по-прежнему остается в середняках, как и на момент возвращения тренера в Казань. Но тут сложный вопрос. Мы же помним, как все наперегонки хаяли экс-тренера «Рубина» Хави Грасию. А как он сейчас в АПЛ стартанул! Наверное, все-таки не в тренере было дело.





Курбан Бердыев уже второй год тренирует «Рубин», который по-прежнему остается в середняках, как и на момент возвращения тренера в Казань. Фото rubin-kazan.ru



«Рубин» не стал сильнее

В большинстве клубах РПЛ происходит смена поколений, а что творится в «Рубине», непонятно. Я так понимаю, это просто филиал ФК «Ростов». Сами южане после ухода Бердыева и его футболистов, мне кажется, стали играть сильнее. И это при том, что в Казань переехали не только игроки, но и большая часть административного и тренерского штаба. Неприятно, что из-за такого «переселения» из «Рубина» вынуждены уходить такие люди, как Александр Айбатов и многие другие. Причем уходят в том возрасте, когда они еще могут успешно работать. Снимаю шляпу перед казанскими болельщиками, что вывесили баннер на одном из матчей с благодарностью в адрес этого человека.

При этом я бы не сказал, что команда стала сильнее. Те же Кузьмин, Карадениз и другие ребята могли бы еще принести пользу казанцам. Особенно на фоне того, что я сейчас вижу в «Рубине». Интерес там, по большому счету, вызывают лишь три игрока: оба Коновалова (вратарь и полузащитник) и Сорокин (центральный защитник).

То, что лучшим в этой команде называют Байрамяна, как раз и демонстрирует уровень состава. Откровенно средний игрок, который способен сыграть на многих позициях на поле, но на всех — лишь на среднем уровне. До сих пор непонятно, кто он — защитник, полузащитник, под нападающими? Иногда кажется, что и в «Рубине» этого не знают.

Болельщики «Ростова» поддерживают Карпина и его команду

Вообще, я считаю, что лакмусовой бумажкой отношения к команде остается заполняемость трибун на ее домашних матчах. Те же «Крылья Советов» стартовали в сезоне даже хуже «Рубина», но собирают полный стадион. И это при том, что на трибуны зрителей в Самаре не загоняют. Сами приходят. Видим сейчас футбольный бум и в Ростове.

Что касается нынешнего высокого места «Ростова» в таблице, то оно во многом связано с ростом Валерия Карпина как тренера. Он учел свои ошибки в испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо», и сейчас это приносит свои плоды. Причем, нельзя сказать, что это «багаж Бердыева» — он лепит свою команду. Видно, что клуб действует на поле с позиции силы, в атакующем ключе, не сбиваясь на глухую игру в обороне. И ростовским болельщикам такой футбол по душе, Карпина поддержали. Поначалу ведь многие думали, что с Бердыевым ушла половина команды, и «Ростов» «сдуется». Но этого не случилось.

Что касается Томарова… Ну, доверяет руководство клуба молодому специалисту, и хорошо. Фото fc-zenit.ru



«Уважаю таких руководителей, как Шамиль Газизов»

«Трясет» не только «Рубин», но и «заклятых друзей» из Башкортостана. 15-е место ФК «Уфа» после блестящего прошлого сезона выглядит чуть ли не провалом. Мне кажется, в Уфе несколько переоценили свои возможности. У них не такая длинная скамейка, чтобы успешно играть в еврокубках без ущерба для внутреннего чемпионата. В итоге команда «наелась» в Европе и сейчас выглядит чуть придавленной. При этом вполне могли пройти Глазго, но если бы попали в группу ЛЕ, то в чемпионате все могло бы быть еще хуже. Не хватает силенок. Понятна с точки зрения бизнеса продажа Стоцкого и Облякова, но на футбольную составляющую это повлияло не лучшим образом.



Что касается Томарова… Ну, доверяет руководство клуба молодому специалисту, и хорошо. Я, честно говоря, уважаю таких руководителей, как Шамиль Газизов, которые шашками не машут. До зимы делать выводы по тренеру явно преждевременно. Газизов объяснил болельщикам, что Томаров его устраивает, и поставил точку в этом вопросе. Как раз подобное неплохо бы сделать сейчас Федуну в «Спартаке».

В «Локо» увлеклись кабинетными войнами. Это сказывается на команде

Вернемся в Москву в стан действующего чемпиона, который также не может занести себе в актив старт сезона. В конфликте Геркуса с Семиным большинство болельщиков и экспертов делают виноватым первого. Но есть и другое мнение — что сам Семин слишком увлекся кабинетными баталиями и это уже сказывается на тренерской работе.

Наверное, главное дело Семина — тренировать. Вероятно, он рассчитывал на большее, хотел стать российским Фергюсоном или Венгером, отвечать за все клубные процессы. Но нужно понимать, что он уже не молод и лучше ему сосредоточить внимание на делах непосредственно команды. А получилось, что его в отношениях с Геркусом что-то зацепило и не отпускает. Сейчас это сказывается и на команде.

Видно, что Семак пока притирается к команде, а игроки к нему. Фото fc-zenit.ru

Семак честен в футболе. Команда видит это и лидирует в РПЛ

Ну а лидирует в чемпионате, и довольно уверенно, Сергей Семак и его «Зенит». Причины этого кроются в объективно длинной скамейке питерского клуба. Но не все игры оставляют приятное впечатление. Видно, что Семак пока притирается к команде, а игроки к нему. Та же двухраундовая дуэль с минским «Динамо» оставила больше вопросов, чем ответов. Такая же невнятная игра была с «Оренбургом», но, как говорится, очки не пахнут.

Но роль Семака в успешном старте «Зенита» принижать тоже нельзя. Прежде всего, он нашел общий язык с Артемом Дзюбой, тогда как у предыдущих наставников питерского клуба это не получалось. Также неплохо выглядят Далер Кузяев и Александр Ерохин. И вообще российские «сборники» играют на своем уровне.

Важно и то, что тренер не смотрит в паспорта игрокам, бережно относясь к возрастным исполнителям. У самого Семака была на редкость долгая карьера игрока. Уже будучи опытным футболистом, он становился чемпионом в «Рубине» и «Зените». И сейчас у него играет тот же Александр Анюков, хотя последние наставники «Зенита» в этого игрока не особо верили. Честное отношение к футболу очень важно с точки зрения микроклимата в команде. У Семака есть в «Зените» основная обойма, но при этом он старается давать равные шансы всем. Команда это видит и платит сполна.