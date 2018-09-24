РПЛ тревожится о посещаемости «Рубина», не замечая бревна в своем глазу

Объясняем, в чем Премьер-лига неправа

Недавний критический комментарий представителей РПЛ по поводу посещаемости матчей казанского «Рубина» если и не поднял волну всеобщего негодования, то точно вызвал в футбольной Казани некоторое смятение. Хотя бы потому, что посещаемость домашней арены «рубиновых» в нынешнем сезоне выросла, а в сравнении с остальными командами лиги казанцы смотрятся «выше среднего». Спортивная редакция «Реального времени» разбиралась, как ходят на футбол в целом по России и как — в столице Татарстана, а также почему РПЛ обратила свой взор на Казань и что делает «Рубин» для того, чтобы вернуть болельщика на футбол.

Московская критика «не в тему»

Во время встречи с журналистами директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин внезапно обрушился с резкой критикой в адрес «Рубина» по поводу слабого зрительского интереса к его домашним матчам. «Такая низкая посещаемость для Казани — просто нонсенс. При такой команде, при таком прекрасном стадионе, при большом городе… Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает, и работа ведется», — сказал он.

Все это, возможно, и имело бы основания, если бы эти слова были произнесены еще полтора года назад. Однако по средней посещаемости «Рубин» занимает довольно неплохую седьмую строчку среди команд РПЛ. То есть соответствует своему месту в турнирной таблице.

Средняя посещаемость матчей казанской команды — около 18,5 тысячи человек. Разумеется, учитывая, что на старте сезона «Рубину» выпала целая серия домашних игр с топ-командами лиги — «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА, дальше посещаемость логично пойдет на убыль. Тем более что и теплые летние вечера закончились.

Александр Мейтин внезапно обрушился с резкой критикой в адрес «Рубина» по поводу слабого зрительского интереса к его домашним матчам. Фото premierliga.ru



Тем не менее это не отменяет того факта, что критика в адрес «Рубин» пришла в совсем нелогичный момент. Казань, как и остальные города, принимавшие мундиаль, получила значительный прирост интереса к футболу, а парковки стадиона наконец стали доступны болельщикам. Учитывая, сколько времени предыдущий менеджмент «Рубина» боролся с МВД по этому вопросу, открытие парковочных мест именно в нынешнем сезоне можно считать большой победой.

Еще цифры? Пожалуйста: в сезоне 2017/2018 средняя посещаемость игр казанской команды составила 12 156 зрителей. Сегодняшние 18 500 означают прирост посещаемости на 50%. Так что такой «наезд» на татарстанскую команду смахивает на подзатыльник троечнику, который только-только исправил традиционные оценки за первую четверть.

ЦСКА, «Локо», «Краснодар» и «Динамо» — хуже

Надо отметить и тот факт, что в своей речи Мейтин почему-то позабыл упомянуть такие ведущие российские команды, как ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар», которые в последние годы стабильно играют в зоне еврокубков, берут кубки и медали отечественного чемпионата, а их средняя посещаемость даже немного уступает той же «рубиновской». И ведь разницей в уровне стадионов не прикроешься — у всех перечисленных они сравнительно новые. У ЦСКА с «Краснодаром» даже поновее казанского.

Посещаемость ЦСКА — 18 050 зрителей в среднем за игру по версии Sports.ru. Заполняемость самого современного, уютного и теплого стадиона лиги (который не хвалил только ленивый) в Краснодаре на матчах одноименной команды — 16 085. Показатели московского «Локомотива», между прочим, действующего чемпиона страны, — 18 090 болельщиков. А у другой московской команды, «Динамо», они и вовсе удручающие — 6 292. На очный матч между двумя этими столичными коллективами в 15-миллионной Москве собралось всего 17 тысяч болельщиков, заполнивших «РЖД-Арену» лишь на 65%. На секундочку, на домашней арене действующего чемпиона страны.





ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар» в последние годы стабильно играют в зоне еврокубков, берут кубки и медали отечественного чемпионата, а их средняя посещаемость даже немного уступает той же «рубиновской». Фото rubin-kazan.ru



Мы взяли исключительно именитые и ведущие команды России; «Енисей» и «Уфа» оставлены за рамками из соображений более корректного сравнения. Но это не отменяет того, что проблемы с посещаемостью там куда глобальнее. Однако господина Мейтина сильно заботит и даже «тревожит» именно ситуация в Казани.

Если не радуют глаз 9 тысяч зрителей на последнем матче с «Енисеем», то стоит вспомнить, какова была заполняемость на играх с соперниками аналогичного ранга 2 или 3 года назад. Стоит учесть при этом, что игра с красноярцами началась в 14.00 субботы, «рабочего» для школ и вузов дня. А один из главных матчей сезона — с питерским «Зенитом» — по просьбе гостей перенесли с воскресенья на понедельник (да еще позднее время), и жителям ближайших городов приходилось сдавать заранее купленные билеты и отменять гостиничную бронь.

С «кривой рожей» на зеркало

— Вопрос насчет посещаемости еще нужно адресовать коммерческой стороне «Рубина». Но «Рубин» от игры к игре становится интереснее. Думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости, — сообщил Мейтин в том же спиче.

Однако здесь видится некое перекладывание своих недоработок на клубы. Силами РПЛ у нас составлен такой календарь, что Казань, Уфа или Екатеринбург принимают домашние матчи в декабре и начале марта, хотя можно было сделать так, чтобы северные команды в холодное время года играли в гостях у южных, а теплую часть сезона — против «Краснодара», «Анжи», «Терека» или даже «Зенита» (у которого арена с закрывающейся крышей) — дома. Соответственно, лига теряет немалую часть болельщиков, которые не хотят морозиться сами и морозить своих детей. Об этом в отделе по безопасности и работе с болельщиками РПЛ почему-то не тревожатся и никаких шагов к исправлению ситуации не предпринимают.

Теперь на территории «Казань Арены» размещен фан-парк, где для детей оборудовано мини-поле для игры в футбол. Фото rubin-kazan.ru

А что делают в «Рубине»?

Разумеется, основная причина повышения посещаемости «Казань Арены», как уже отмечалось, — летний чемпионат мира, по-хорошему заразивший страну футболом. Поэтому сегодня на трибунах можно увидеть множество людей, пришедших поболеть семьями, а также болельщиков в возрасте 30+, хотя еще пару лет назад клуб делал упор именно на студенческую и молодежную аудиторию, рассчитывая завоевать армию наиболее активных и подвижных поклонников «нового поколения».

Помимо уже упомянутой работы над созданием более комфортных условий для автовладельцев, в казанской команде всерьез занялись и развлекательной составляющей. Теперь на территории «Казань Арены» размещен фан-парк, в котором в дни матчей желающие могут сделать фанатскую прическу в цветах любимой команды, поиграть на приставке, попить кофе, а для детей здесь оборудованы мини-поле для игры в футбол и специальные ворота, где маленькие болельщики могут пробить пенальти аниматорам в костюмах их любимых мультяшных персонажей.

Вернулись на медиаэкраны и афиши матчей с более-менее приличным дизайном. В прошлом сезоне в клубе ограничивались несколькими билбордами с блеклым голубым фоном и простой фотографией из личного фотобанка.

Видимо, вдохновившись удачной практикой своего хоккейного соседа «Ак Барса» с его известным лозунгом-хэштегом #айда, футболисты сделали упор на значимости болельщиков и выдали свой лозунг — #важенкаждый. И эти слова как нельзя кстати для «Рубина», ведь за долгие годы междоусобиц, разбирательств, отставок тренеров и смены курсов клуб растерял немалую часть своих болельщиков, которые были привлечены в трофейные «нулевые». Теперь же казанцам предстоит их возвращать и доказывать, что на футболе их ждут.