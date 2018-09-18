Представитель РФПЛ: «Низкая посещаемость футбольных матчей — это нонсенс для Казани»

Низкая посещаемость на домашних матчах казанского «Рубина» сильно тревожит Российский футбольный союз. По словам директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Александра Мейтина, эта проблема является нонсенсом для города.

«Для Казани это нонсенс. При такой команде, при таком прекрасном стадионе, при большом городе… Нас эта тема тревожит, мы это часто обсуждаем. Клуб это тоже тревожит, но работа ведется», — цитирует Мейтина Р-Спорт.

«Рубин» в матче седьмого тура РПЛ обыграл красноярский «Енисей» со счетом 1:0. Игру на «Казань Арене» посетили менее девяти тысяч зрителей. Однако по общей посещаемости после семи игр казанская команда идет на седьмом месте с показателем 18 535 зрителей за игру.

