Путешествие в Краснодар: частный сектор в центре города, фирменная неспешность и бабье лето длиною в осень

Столица Кубани недавно официально стала городом-миллионником

Фото: Алексей Мраев

Аэропорт «Бегишево» расширяет маршрутную сеть — в сентябре здесь запустили два новых рейса — в Краснодар и Ростов-на-Дону. Загрузка обоих спустя две недели после старта по-прежнему достигала 100%. Корреспондент «Реального времени» побывала на одном из первых рейсов в Краснодар и познакомилось со столицей Кубани, в сентябре официально получившей статус города-миллионника. Подробности — в ее репортаже.

Частный сектор в центре города

Дешевые фрукты и проезд в городском транспорте по 26 рублей — Краснодар стал ближе для татарстанцев. 10 сентября из аэропорта «Бегишево» запустили прямой рейс в столицу Кубани. На маршруте работает авиакомпания «Азимут», регулярные рейсы осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Вылеты проходят два раза в неделю по понедельникам и средам в 4.50. С переходом на зимнее расписание дни и время вылета изменятся. Новое направление, несмотря на то, что его запуск случился почти под закрытие пляжного сезона, показывает 100-процентную загрузку.

Краснодар, совсем недавно получивший статус города-миллионника, даже в середине сентября встречает по-южному комфортной погодой — тепло и сухо, стабильные 25 градусов. Близость к морю чувствуется уже в воздухе, он более влажный и «тяжелый», чем в Казани. Вот только морского дуновения нет. Впрочем, до самого моря при идеальном раскладе всего час 45 минут езды, как подсказывают популярные сервисы по прокладке маршрутов. Правда, они не учитывают главного — пробок как по дороге на море, так и обратно. Может быть, это и потому, что жителей юга можно выделить в отдельную категорию не только по месту проживания. Общей у них будет еще одна черта — неспешность и свое понимание времени. Обещают прийти через пять минут — проходит не меньше получаса, сообщают, что машина уже ждет, а она появляется минут через десять. Сам климат не располагает к спешке — тепло, солнце светит, «бабье лето» в нашем понимании длится до ноября, потом становится холоднее, но снега все равно почти не бывает. Как и распутицы под ногами.

10 сентября из аэропорта «Бегишево» запустили прямой рейс в столицу Кубани. На маршруте работает авиакомпания «Азимут»



На улице, особенно вечером, можно встретить казачьи дружины. Как объяснили местные, особых полномочий у них нет и уж тем более им нельзя носить оружие. Но при виде людей в форме все равно становится спокойнее. Удобно, что аэропорт «Пашковский» находится в черте города, до него можно добраться на общественном транспорте. Проезд, как мы уже отмечали, стоит 26 рублей, в центре в основном трамваи и троллейбусы, которые сейчас меняют на новые. Дорога от аэропорта до центра города заняла полчаса, но понять без подсказки, что уже центр, невозможно. Типичная благоустроенная деревня, в которой по утрам кричат петухи, а перед каждым домом разбит палисадник. Центральный район большей частью состоит из частного сектора. Это не деревянные развалюхи, но и не коттеджи. Краснодар предлагает усредненный вариант — небольшие кирпичные дома в один этаж вплотную к тротуару с аккуратными глухими заборами. Тротуар совсем небольшой, такая же клумба и дорога по одной полосе в каждую сторону. На улице ни души в любое время суток, на что у местных один ответ — «частный сектор». Редко встречаются случайные небольшие магазинчики. Краснодарцы даже шутят, что если в других городах на выходные бывают пробки на выезде из города, то у них они на въезде — все стремятся к своей «загородной» недвижимости, находящейся в центре города. В частном секторе оказалось очень чисто, никаких машин, припаркованных как попало, ровные дороги.

Пробки, пляж и центральная улица

Пробки для Краснодара — отдельная история. Небольшие квартальчики, разделенные светофорами, по вечерам забиты машинами. Утром и днем движение в городе тоже довольно затрудненное. Выезд на Черное море тоже не получился у нас скоростным, к обещанному «часу сорока пяти» добавились еще два часа. Пробка образовалась из-за ремонта дороги, хотя никаких рабочих или техники мы не заметили. «Это юг» — такое объяснение звучало часто. Так что на море получилось добраться уже только к вечеру. Даже в середине сентября температура воды оказалась вполне комфортной, но пляж был больше похож на заброшенный берег, куда вывалили отходы деревообрабатывающего завода. Потом местные жители объяснили, что недавно прошел шторм, который и вынес природный мусор на берег. Однако видавшие виды лежаки с зонтиками, сомнительные кафе, захламленность береговой зоны натыканными как попало кафешками, столиками, туалетами и магазинами говорят сами за себя. Сложилось впечатление, что за этой территорией мало ухаживают. Обратный путь в город тоже не избежал пробки.

Краснодар даже в середине сентября встречает по-южному комфортной погодой



Местные уезжать из Краснодара в столицы не торопятся — средняя зарплата в Краснодаре около 35 тысяч рублей, работу найти можно, климат комфортный, рядом море. Отдельное удовольствие — изобилие местных фруктов по дешевым ценам. За образованием многие краснодарцы действительно уезжают в другие регионы, но многие из них возвращаются. Что же до хаотичной застройки в центре и разношерстности домов, то на то есть уважительная причина — когда люди переселялись сюда, каждый строил, как умел и считал нужным. Сейчас город стараются разворачивать к реке Кубань, как ни странно, набережная малообжитая. Для этого на берегу уже построили несколько элитных жилых комплексов.



Самый центр Краснодара — улица Красная. Зеленый бульвар посередине проезжей части, по сторонам которой самые модные заведения столицы Кубани. Каждые выходные дорогу частично перекрывают, чтобы расширить место для прогулок. Экскурсовод рассказала нам, что город признан самым зеленым в России. Двухэтажные особняки XIX века стоят здесь вперемешку с индустриальной застройкой 70-х годов прошлого века и редкими современными высотками. Но сильного раздражения это не вызывает, уже через несколько часов пребывания здесь чувствуешь себя южанином, который тоже никуда не спешит.

Субсидированный рейс

Рейс Бегишево — Краснодар — субсидированный, осуществляется при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

— На начало запуска двух новых направлений из «Бегишево» мы понимаем, что загрузка 99%. Первые вылеты до Краснодара показывают, что каждый четвертый-пятый пассажир — трансферный, то есть летит до столицы края, чтобы добраться до моря. Рейс появился, потому что совпали наши желания — компании и региона, который хочет развивать маршрутную сеть. Среди пассажиров есть татарстанцы, которые, конечно, летят на море, но также много желающих, которые хотят из Краснодара поехать отдыхать в Татарстан. Мы уже видим, что спрос есть, — отмечает ведущий специалист по организации перевозок авиакомпании «Азимут» Сергей Калиниченко.

Загрузки менее 80% в зимнее время не будет, считает Сергей Калиниченко



На каждый рейс выделяется определенная сумма субсидий, которая зависит от расстояния, на которое совершается полет, а также от количества рейсов в неделю. Но максимальный размер субсидий не превышает 7-8% стоимости билета. Билеты на ближайшие рейсы также уже раскуплены, при этом сильного падения пассажиропотока по завершении пляжного сезона в компании не ждут.

— Загрузки менее 80% в зимнее время не будет. Рассчитываем, что пассажиры будут прилетать в санатории. К тому же рейс в Краснодар интересен не только в плане отдыха, у многих здесь живут родственники, — рассказал Калиниченко.

Деловой туризм

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди подробно рассказал, какие возможности край готов предоставить его гостям.

— У нас круглогодичные курорты, есть санаторно-курортное лечение, активный отдых на горно-предгорных территориях. Зимой открывается большой горнолыжный сезон. В крае порядка 190 санаториев и пансионатов с лечением, которые предлагают около 500 программ. У нас большое количество событийных мероприятий, развиваем аграрный туризм — рыбалка, охота, винодельческие хозяйства, различные фермы. Есть большое количество медовых пасек, у нас растет самый северный чай в мире, — перечисляет преимущества края министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди.

По мнению Христофора Константиниди, рейс Бегишево — Краснодар может быть актуален именно с точки зрения развития деловых связей



Основные виды туризма в крае — пляжный и санаторно-оздоровительный. Не менее развиты культурно-познавательный, горный, аграрный. Горнолыжные курорты Красной Поляны отвечают мировым стандартам, пик загрузки на них — ожидаемо в новогодние праздники.

— Мы заинтересованы в максимальном расширении межрегиональных перевозок. Есть положительная динамика, в прошлом году появилось направление Краснодар — Махачкала, планируется открытие рейса до Ростова-на-Дону. Краснодар — это в первую очередь культурно-познавательное и деловое направление, это деловая столица юга России. Есть мощный выставочный центр «Экспоград Юг» с оборудованием, где можно проводить мероприятия любого уровня. Там проходит огромное количество выставок по всем направлениям, — рассказал Константиниди.

По его мнению, рейс Бегишево — Краснодар может быть актуален именно с точки зрения развития деловых связей, а при необходимости желающие могут доехать до моря, отправиться на экскурсии. Краснодарский край работает с Адыгеей развивая активные виды туризма. Силами Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области реализуется проект «Золотое кольцо Боспорского царства». К концу года туроператоры должны представить комплексные экскурсионные туры по новому межрегиональному туристическому маршруту.

Что же касается совместных проектов с Татарстаном, то здесь все пока ограничивается только дружбой. «Приглашаем в гости», — подытожил Христофор Константиниди.

1 / 53 Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев

Алексей Мраев