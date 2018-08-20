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Татарстан не вошел в список субсидируемых туристических маршрутов

17:11, 20.08.2018
Татарстан не вошел в список субсидируемых туристических маршрутов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России выделит 320 млн рублей в качестве субсидий туроператорам, которые занимаются внутренним туризмом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В перечень субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области. В этот перечень также входит Краснодарский край за исключением Сочи и только в период с января по май и с сентября по декабрь.

Ранее сообщалось, что в этот список может также попасть Татарстан.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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