Татарстан не вошел в список субсидируемых туристических маршрутов

Правительство России выделит 320 млн рублей в качестве субсидий туроператорам, которые занимаются внутренним туризмом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В перечень субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области. В этот перечень также входит Краснодарский край за исключением Сочи и только в период с января по май и с сентября по декабрь.

Ранее сообщалось, что в этот список может также попасть Татарстан.