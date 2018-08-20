Татарстан не вошел в список субсидируемых туристических маршрутов
Правительство России выделит 320 млн рублей в качестве субсидий туроператорам, которые занимаются внутренним туризмом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В перечень субсидируемых приоритетных туристских маршрутов вошли Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области. В этот перечень также входит Краснодарский край за исключением Сочи и только в период с января по май и с сентября по декабрь.
Ранее сообщалось, что в этот список может также попасть Татарстан.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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