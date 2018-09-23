Краснодар стал 16-м городом-миллионником России

Краснодар стал 16-м городом-миллионником в России. Соответствующее символическое свидетельство вручили главе города Евгению Первышову на праздничном гала-концерте в честь 225-летнего юбилея Краснодара.

«Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие, — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Отметим, что в список городов-миллионников из ПФО входят Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа и Пермь.