Вячеслав Быков: «Нам нужна конкурентоспособная лига. Иначе НХЛ продолжит грабить европейский хоккей»

Интервью с бывшим главным тренером сборной России и действующим консультантом «Ак Барса»

Вячеслав Быков приостановил свою тренерскую карьеру на пике — после победы в Кубке Гагарина над казанским «Ак Барсом» в 2015 году. Теперь же, по иронии судьбы, прославленный специалист, имеющий в своем послужном списке победы и на мировом первенстве, будет работать в структуре казанского клуба. А именно, в качестве консультанта академии имени Юрия Моисеева. Спортивная редакция «Реального времени» «поймала» Быкова уже по его возвращении в Швейцарию (где он проживает с семьей) и побеседовала с тренером о его будущих обязанностях в академии, а также об отношении к сужению площадок, «двухочковой системе», экспансии КХЛ в Азию и о многом другом.

«Увидел в ребятах из Казани и Альметьевска талант и свою изюминку»

— Давайте начнем с главного: как будут оформлены ваши отношения с «Ак Барсом» и его академией?

— Как вы знаете, руководителем всей системы там является Игорь Владимирович (Захаркин, — прим. ред.), и я нахожусь в его распоряжении. И, в зависимости от необходимости, я буду заниматься с молодежью, передавать свой опыт как на льду, так и вне его. То же самое будет касаться и встреч с тренерами академии. Как в Казани, в системе «Ак Барса», так и в Альметьевске. Но, опять же, все будет зависеть от необходимости и от тех указаний, которые я буду получать от Игоря Захаркина.

— Учитывая, что из Казани не так много прямых рейсов в Европу — не измотает ли вас такой график с перелетами раз в неделю?

— Знаете, это уже такие небольшие трудности и маленькие проблемки, которые, в общем-то, не сравнятся с тем, что мы стараемся сделать. Поэтому ничего страшного. Через Москву прилетел и все.

— Поскольку ваша должность официально называется «консультант», наверное, будете помогать и научно-методической работой?

— Безусловно. Мы с Игорем Владимировичем все время в контакте, поэтому любые вопросы, которые возникают, мы постоянно обсуждаем. Знаете, в наше время, при существующих технологиях, контактировать можно в любой момент.

— Вы уже побывали в самой академии имени Юрия Моисеева. Вопрос, может быть, преждевременный, но все же — успели заметить одаренных ребят, будущих Свечниковых?

— Безусловно, ребята от 10 до 15—16 лет просто как губки впитывают все в себя. Но сказать, что это следующие Свечников или Ковальчук, с моей стороны было бы непрофессионально. Просто в силу того, что путь до этих вершин еще достаточно долгий. И стать профессиональным хоккеистом сможет не каждый. Будем надеяться, что среди них будут Дацюки, Ковальчуки или Зариповы. Но в тех ребятах, которых мы видели как в Альметьевске, так и в Казани, есть талант, есть изюминка. При их работе, энтузиазме, подпитке какими-то новыми технологиями и поддержке с нашей стороны, надеемся, что они дойдут до вершин. Повторюсь, они буквально схватывают на лету. Мне очень понравились эти нюансы: они много знают и умеют. Наша задача оснастить их способностью еще быстрее адаптироваться в современном хоккее. И я поздравляю Татарстан, что эти ребята занимаются в таких условиях, что здесь создана правильная инфраструктура, когда они, помимо хоккея, еще и занимаются в школе, имеют хорошие отметки. То есть здесь идет широконаправленная воспитательная работа. Это процесс, который необходим в становлении не только спортсмена, но и личности. Потому что, еще раз повторю, чемпионами могут быть не все, но людьми образованными они быть должны.

«Я буду заниматься с молодежью, передавать свой опыт как на льду, так и вне его. То же самое будет касаться и встреч с тренерами академии. Как в Казани, в системе «Ак Барса», так и в Альметьевске». Фото ak-bars.ru



— У вас уже есть опыт работы в питерском СКА. Можете сравнить инфраструктуру, созданную в «Ак Барсе» и в Санкт-Петербурге?

— Мне сложно сказать. Потому что когда мы уже работали, они только начинали заниматься этим. Я не знаю, на какой стадии у них работа в академии. Но я знаю, что они уделяют внимание инфраструктуре. Мы тоже поделились со СКА нашим видением построения академии. Если они воспользовались, то хорошо! Наша главная задача сейчас пропагандировать хоккей и дать возможность молодым выступать на международном уровне и добиваться побед.

— К слову о Свечникове. Как считаете, какие у него перспективы в НХЛ? Все-таки топ-3 драфта.

— Сложно сказать, я не видел его в условиях конкуренции с хоккеистами других стран. Понимаете, здесь, на мой взгляд, важно не то, какое место ты занимаешь в драфте, а то, как ты потом сможешь адаптироваться в любой системе. За примерами далеко ходить не надо. Многие игроки, которые выходили с первых строчек драфта, потом не могли себя проявить в этой лиге. А другие, которые были ниже ступенькой, выигрывали впоследствии кубки.

«Не буду скромничать, предложения мне поступают постоянно»

— Вас постоянно спрашивают, когда вы вернетесь к тренерской деятельности в КХЛ, и каждый раз вы повторяете, что пока не готовы по семейным обстоятельствам.

— Знаете, нахожусь там, где я нужнее.

— А есть ли шанс в перспективе, что этот вопрос решится и вы вернетесь?

— Конечно. Но не нужно все это сводить к семейному вопросу. Я приезжаю в академию «Ак Барса», значит, я там нужен. Но на определенных моих временных условиях. Так что, как только ситуация будет позволять работать с профессиональной командой, я дам знать. У меня много друзей, которые могут сосватать в какую-нибудь команду (смеется).

— Уверен, что и без вмешательства друзей предложений у вас хватает.

— Не буду скромничать, предложения поступают.

«Если из-за уменьшения площадок мы начнем загонять юношей в вертикальный хоккей, то можем потерять традиционный стиль»

— Недавно несколько команд, в том числе «Ак Барс» и «Нефтехимик», перешли на «финский» формат площадки. Вы как-то говорили, то уменьшение площадок изменит наш хоккей. Уже заметили принципиальные изменения на старте сезона?

— Пока нет. Я не смотрел столько матчей, чтобы сформировать определенное мнение. Но в любом случае это, конечно, ускорит игру. Мне очень интересно, как сохранится конструктивный хоккей, где есть нестандартные решения и импровизационные моменты. Если хоккей станет прямолинейным и прагматичным, он потеряет изюминку, присущую русскому и советскому стилю. Но, с другой стороны, у нас очень интересные, хитренькие и творческие ребята. Если мы в академиях не будем их «прибивать», загоняя в какие-то рамки, а будем развивать их творческий потенциал, то они смогут быстро адаптироваться и в любой системе смогут играть нестандартно. Потому что нестандартность всегда будет побеждать. Человек с таким мышлением будет все делать быстрее, на шаг вперед. Те, кто будет повторять, реагировать — они всегда будут на шаг позади. Мы должны «агировать», а не реагировать.

«Мне очень интересно, как сохранится конструктивный хоккей, где есть нестандартные решения и импровизационные моменты. Если хоккей станет прямолинейным и прагматичным, он потеряет изюминку, присущую русскому и советскому стилю». Фото ak-bars.ru



— Вы сейчас упомянули наш «русско-советский» хоккей. Он ведь отличается именно более размашистой игрой, длинными передачами и так далее. Не опасаетесь, что более узкие площадки могут убить наш традиционный стиль, самобытность нашего хоккея?

— Согласен с вашими наблюдениями. Но утратим ли мы традиционный стиль — сложно сказать. Но еще раз повторюсь: наш хоккей и славится тем, что у нас талантливые ребята в плане творческой составляющей, нестандартных решений. Если они будут в этом направлении работать, то все равно будут иметь определенное преимущество. Все-таки это наш национальный вид спорта, и здесь многое связано с русским характером, когда где-то с хитринкой, самобытностью умели поставить соперников в трудное положение.

«Двухочковая система и потолок зарплат создадут равные возможности. Если все будут выполнять условия и не хитрить»

— Согласны, что в нынешнем сезоне КХЛ вновь задышала? Снова появилась конкуренция, усилился Восток.

— Всегда интересно, когда есть противостояние. Только тогда есть рост и хоккей развивается. Переход на двухочковую систему, пусть даже искусственно, создает определенный прецедент. Не дает возможности соперникам, пусть даже сильным, уходить слишком далеко в таблице. Всегда остается надежда догнать. Это первое.

Второй момент: пробуют создать жесткий потолок зарплат. То есть теперь уже нужно иметь искусного спортивного менеджера, который будет сочетать в команде разные амплуа, не нарушая при этом зарплатную ведомость. Освобождаться будут дорогостоящие игроки, которые будут искать другие клубы. То есть команды начнут уравниваться по мастерству. Потому что ты уже не сможешь держать в одной команде всех лучших игроков. Но, опять же, только если все будут выполнять эти условия, а не хитрить. Это второй момент.

Следующее: правильная работа с молодежью даст возможность подпитывать команды талантливыми игроками, и зарплатная ведомость тоже может уменьшаться. А это уже экономия. Здесь все взаимосвязано. Но все это будет работать, только если вести правильную политику. А это уже искусство.

— Я правильно понял, что вы положительно отнеслись к переходу на «двухочковую систему»?

— Раз пока в финансовом плане есть большая разница между богатыми и остальными клубами, то, конечно, первые получают некоторое преимущество. И вот за счет искусственного уравнения отрыв команд не получается большим. Все равно есть возможность и надежда достать лидеров в таблице. А это влияет на мотивационную составляющую менее богатых команд.

— Что касается богатых команд. Сейчас не на своем уровне выступает «Ак Барс». И СКА уже не выглядит так мощно, как в последние года четыре. Как считаете, с чем это связано?

— Сейчас же только начало чемпионата. У нас есть система плей-офф, а регулярный чемпионат — это своего рода подготовка к основному состязанию. Сейчас идет рабочий процесс, и я не думаю, что стоит на это смотреть. Иногда проблемы выявляются на старте и дают возможность прогрессировать. Если ты видишь проблему, то это первый шаг к тому, чтобы проанализировать и понять, что ты должен сделать, чтобы развиваться. С тем ресурсом игроков, который есть у этих команд, я бы не стал так критично смотреть на результаты в начале сезона.

— Что вы думаете о резком уходе Знарка из СКА, тем более после выигранной Олимпиады?

— Это внутренняя кухня сборной команды и команды СКА и тренера Олега Знарка. Если они захотят рассказать об этом, мы узнаем. А гадать на кофейной гуще, почему да как — это не в моем стиле.

«Уход Знарка — это внутренняя кухня сборной команды и команды СКА и тренера. Если они захотят рассказать об этом, мы узнаем». Фото ska.ru



— А СКА Воробьева вам нравится ?

— Не могу сказать на сто процентов, потому что видел всего один-два матча, да и то краем глаза.

— Победа на Олимпийских играх пошла на пользу нашей лиге?

— Победа на Олимпиаде пошла на пользу в принципе, хоккею в целом. Потому что это хорошая пропаганда. Будет приходить больше детей в хоккей. Это большая роль и заслуга этого результата.

«Ак Барс» победил за счет стабильности и качества работы»

— Победа «Ак Барса» в Кубке Гагарина прошедшего сезона заслужена?

— Безусловно. Заслуга «Ак Барса» в том, что они традиционно играют в том стиле хоккея, который и развивают. Стабильность — это раз, качество работы — два.

— Вы говорите прямо как Брэндон Боченски из «Барыса»: «Ак Барс» 10 лет играет в один и тот же хоккей и потому чемпион».

— Если он дает результат, то это имеет право на жизнь. Он может нравиться или не нравиться, но когда есть результат, какие могут быть претензии.

— Понимаю, что вы уже давно не тренируете, но тем не менее, попробуйте сравнить тот «Ак Барс», который обыгрывали в 2015 году в финале Кубка Гагарина, и нынешний — победный.

— Я считаю, с каждым годом хоккей улучшается. Поэтому ответ однозначный. Мне кажется, каждый игрок хочет прогрессировать. Все может зависеть от того, какие игроки в команде — поменялись они или нет. Но сравнивать команду того года и этого — это неблагодарное дело. Тогда можно говорить, что команда 1972 года слабее, чем нынешняя. А какой смысл? Тогда хоккей был такой, сейчас — чуть другой.

«Заслуга «Ак Барса» в том, что они традиционно играют в том стиле хоккея, который и развивают. Стабильность — это раз, качество работы — два». Фото ak-bars.ru

«Нужна конкурентоспособная лига. Иначе НХЛ так и будет грабить европейский хоккей»

— Сейчас в руководстве КХЛ загорелись идеей расширяться не только на Запад, но и на Восток и Юг. Называются даже Узбекистан и Арабские Эмираты. Вам не кажется, что усиливаться лучше все же теми же швейцарскими или шведскими командами? Там и посещаемость, и традиции хоккейные.

— Конечно, это было бы хорошо. Но они достаточно консервативны. Эти страны стараются поддерживать свой хоккей. Здесь посещаемость на матчах достаточно хорошая, и уровень хоккея тоже высокий. Как вы знаете, здесь, в Швейцарии, будет два выставочных матча, люди посмотрят, а там видно будет. Идея интеграции на Восток, в Азию, на Запад — это решения, призванные создать конкурентоспособную лигу по отношению к НХЛ. Это стратегия самой КХЛ, а я не участник процесса, могу лишь издалека наблюдать и додумывать. Но то, что нужна конкурентоспособная лига — это однозначно. Иначе НХЛ так и будет грабить весь европейский хоккей, лучшие игроки будут уезжать, а от этого будет страдать зритель здесь. А также в Европе и Азии, где можно было бы развивать хоккей и показывать пример молодежи.

— А не логичнее было бы для этого развивать свои клубы? Не выкидывать Новокузнецк и Тольятти из КХЛ, а усиливать эти команды?

— Я тоже не сторонник того, чтобы эти клубы выкидывали, потому что это наши клубы. Считаю, что мы должны лучше и качественнее работать с молодыми игроками. Тогда клубы у нас будут конкурентоспособными. Но есть и другой момент — платежная ведомость. Здесь тоже должны быть равные условия для всех клубов. И хоккеисты не должны страдать от того, что нехватка финансов ставит их в сложное положение. Здесь довольно непростая задача. Ведь, помимо социальной значимости, есть еще и бизнес-проект, который должен не только выживать, но и окупаться. Это же коммерческая лига.

— Кто главный фаворит сезона? Очень хороши на старте «Авангард» и «Автомобилист».

— Видите, СКА с ЦСКА и «Ак Барсом» ковыряются. А в плей-офф может оказаться совсем по-другому. Но очень приятно, что и «Авангард» с хорошим менеджментом, и «Автомобилист», который собрал боеспособный коллектив, добиваются хороших результатов. Это только придает конкуренции и показывает пример другим клубам. Это здорово! Но сказать конкретно, кто фаворит… Я не сторонник этого. Как говорится, лед покажет.