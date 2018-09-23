Куда пойти в Казани: пьеса от Радзинского, Сююмбике в оперном и прогноз финансовых аналитиков

Афиша мероприятий с 24 по 30 сентября

Фото: Максим Платонов

Следующая неделя предложит нам мероприятия на любой вкус. В Большом концертном зале о Моцарте будет вещать Радзинский, театр оперы и балета откроет новые сезон, фестиваль короткометражного кино пройдет в «Мире», нордические фильмы можно будет посмотреть в «Смене», неравнодушных к прекрасному ждет Неделя дизайна. В понедельник президент Татарстана выступит с посланием к парламенту, в четверг можно будет послушать о перспективах рубля на специальном мероприятии «Реального времени». Подробности — в нашем воскресном обзоре.

«Русские грезы» флейты и фортепиано (6+)

24 сентября в Большом концертном зале им.Сайдашева пройдет концерт российской флейтистки Ирины Стачинской и пианиста Филлипа Молла. Артисты представят программу альбома «Русские грезы», вышедшего два года назад. Прозвучат произведения для флейты и фортепиано композиторов ХХ века — Прокофьева, Цыбина, Денисова, Тактакишвили, Самонова.

Начало в 18.30, стоимость билетов от 200 до 500 рублей.

«Загадки Моцарта» от Эдварда Радзинского (6+)

26 сентября в Большом концертном зале им. Сайдашева 53-й концертный сезон откроет Государственный симфонический оркестр Татарстана. На сцене развернется театральное представление «Загадка Моцарта», гвоздем которого станет российский писатель и историк Эдвард Радзинский.

В пьесе прозвучат фрагменты Симфонии № 41 «Юпитер», Реквиема, Симфонии № 40, фантазии для фортепиано до минор, концертные арии для сопрано с оркестром и увертюры к операм «Похищение из сераля» и «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта.

На сцене развернется театральное представление «Загадка Моцарта», гвоздем которого станет российский писатель и историк Эдвард Радзинский. Фото 360tv.ru



Пьеса «Загадка Моцарта» была написана Эдвардом Радзинским и неоднократно исполнялась в Москве с оркестром Светланова, в Тель-Авиве, Екатеринбурге, Новосибирске и в Санкт-Петербурге.

Начало в 18.30.

В Казани пройдет Неделя дизайна (12+)

С 26 по 29 сентября на территории стадиона «Казань Арена» пройдет Неделя дизайна.

На площадке соберутся архитекторы и дизайнеры, строители и предприниматели. В программе: обсуждение перспектив развития региона, лекции, семинары и мастер-классы, демонстрация идей и концепций, показы новых коллекций, а также выставка студенческих работ профильных вузов.

Торжественное открытие намечено на 12.00, в нем будут участвовать представители мэрии Казани и министерств РТ.

Новый сезон откроет театр оперы и балета (6+)

26 и 27 сентября на сцене театра оперы и балета им. М.Джалиля состоится премьера оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике». Главные партии в спектакле исполнят ведущие солисты казанской труппы, а также приглашенные артисты. Дирижер-постановщик — Ренат Салаватов.

В дни премьеры в фойе театра будет представлена выставка картин «Образ Сююмбике в работах татарских художников». Зрители увидят известную графическую миниатюру Баки Урманче, а также работы современных художников Казани, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга.

Начало в 18.00.

На сцене театра оперы и балета им. М. Джалиля состоится премьера оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике». Фото Максима Платонова

Финансовые аналитики обсудят, что ждет рубль (18+)

27 сентября будем разбираться в плюсах и минусах ослабления рубля вместе. Интернет-газета «Реальное время» проведет специальную встречу с финансовыми аналитиками на тему «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики».

Спикером станет президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков. Формат «встречи» позволит рассмотреть как общие, так и актуальные для вас вопросы в рамках диалога с экспертами этой области.

Регистрация участников с 10.00 до 10.30.

Время мероприятия: 10.30 — 12.00

Место проведения: конференц-зал музея «Городская панорама», по адресу: ул. Дзержинского, 7

«Мир» покажет короткометражки из разных стран (12+)

С 27 сентября по 7 октября в казанском кинотеатре «Мир» пройдет Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Зрители увидят девять картин из разных стран.

Можно будет посмотреть лучший триллер 2018 года по версии кинофестиваля «Hollyshorts» — «Голова в мешке» (Великобритания), лучшую комедию кинофестиваля в Лос-Анджелесе — «Пожар в картонном городе» (Новая Зеландия), фильм-обладатель 13 фестивальных наград — «Два незнакомца, которые встречаются пять раз» (Великобритания), обладателя 12 престижных кинонаград и специального приза жюри на «Sundance Film Festival» — «Дикарь» (Канада), участника более 30 престижных фестивалей этого года — «Лакримоза» (Австрия) и многое другое.

Показы пройдут одновременно в Америке и России, во Франции и Южной Африке, в Италии и Мексике, в Австрии и Великобритании и других странах.

В Казань прилетят известные бойцы из Бразилии, США, Франции, Швейцарии, Республики Беларусь, Украины и Финляндии. Фото Максима Платонова

В «Баскет-холле» пойдет турнир по смешанным единоборствам (18+)

28 сентября в «Баскет-холле» состоится турнир по ММА. Главным боем вечера станет поединок за титул чемпиона М-1 в легком весе между Рубенилтоном Перейрой (Бразилия) и российским бойцом Романом Богатовым.

В Казань прилетят известные бойцы из Бразилии, США, Франции, Швейцарии, Республики Беларусь, Украины и Финляндии. Они сразятся против спортсменов лучших российских команд.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 500 до 5 тыс. рублей.

Казанцев научат вышивать по шелку и делать куклы-обереги (6+)

29 и 30 сентября в «Корстоне» пройдет Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».

В фестивале примут участие мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов РФ. Они представят свои изделия на ярмарке, а также проведут мастер-классы для посетителей.

Казанцы смогут бесплатно посетить мастер-классы по тульской всечке, кайтагской вышивке, вышивке по шелку с созданием туркменских орнаментов. Также на мастер-классах научат рисовать картины в технике пластилинография, делать куклы-обереги «Доля» и «Подорожница», украшения из янтаря, цветок-брошь в технике кружевоплетения, глиняные свистульки-птички. Участники мастер-классов смогут освоить основы бисерного ткачества на станке, создания поделок в технике «Ошибана», работы на электрической прялке и многое другое, сообщают организаторы.

Начало в 10.00, вход свободный.

В фестивале примут участие мастера в сфере декоративно-прикладного искусства из 85 регионов РФ. Фото kulturann.ru

В «Корстоне» пройдет конференция для стартапов (18+)

29 сентября в гостинице «Корстон» пройдет конференция KZN Startup Day. На площадке встретятся основатели стартапов, крупные IT-компании, инвесторы и профильные организации Казани.

Организаторы подготовили для предпринимателей активную программу в зале «Пушкин», экспертную сессию с возможностью тет-а-тет общения с экспертами сферы онлайн-предпринимательства и инвесторами, и конкурс питчей с возможностью презентовать свой проект с главной сцены.

Начало в 10.00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Казанцев научат распознавать ложь (12+)

29 сентября в «Смене» пройдут лекции о проблемах передачи информации в природе, обществе и теле человека. Спикеры расскажут, как работают массовые манипуляциями сознанием и чем средневековая пропаганда отличалась от современной, поговорят о секретах человеческого мозга, о природе цвета и эволюции.

Вход свободный, начало в 15.00.

В «Смене» покажут нордические фильмы (16+)

30 сентября «Смене» покажут короткометражные фильмы из программы Международного кинофестиваля Films from the North в Тромсе (Норвегия).

Фестиваль представляет программу короткометражного кино «Фильмы с севера». Зрители увидят четыре картины: «Комитет», «Мобильник», «Соседи», «Человек не остров».

Начало в 18.00, стоимость билета 200 рублей.

29 сентября на площадке у центра семьи «Казан» пройдет праздник — казанские байкеры официально закроют мотосезон. Фото Олега Тихонова

Кроме этого:

24 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием к парламенту республики на 40-м заседании Госсовета РТ. Трансляция будет организована с 10.00. (0+)

24 сентября в «Татнефть-Арене» пройдет матч КХЛ между командами «Ак Барс» и «Сибирь». Начало в 19.30. (6+)

27 сентября в галерее „Хазинэ“ пройдет литературно-музыкальный вечер в «Сокровищнице». Мероприятие посвящено Льву Толстому. Начало в 18.00 (6+)

В „Алмаз Синема Гранд“ пройдет фестиваль корейского кино о тхэквондо в Казани. Кинопоказы состоятся 29 сентября в 16.30 и 30 сентября в 10.30 в зале №2. Вход свободный. (6+)

29 сентября в сосновом бору села Пестрецы пройдет III Всероссийский фестиваль «Скорлупино». Вход свободный. (0+)

29 сентября на площадке у центра семьи «Казан» пройдет праздник — казанские байкеры официально закроют мотосезон. В программе также предусмотрены гонки на детских беговелах. Начало в 13.00, вход свободный. (6+)

28 сентября на Кремлевской набережной пройдет марш в поддержку людей с онкологическими заболеваниями «Зажги ночь». Девиз акции: «Когда мы идем рак отступает». Марш придут поддержать популярные музыканты города, участники акции смогут встретиться с мотивационными спикерами, которые справились с этим диагнозом. Начало в 18.00 (0+).