Три новых «мушкетера» готовы сражаться за команду «красного кардинала» Томарова

Трое в лодке, не считая Сейдахмета

ФК «Уфа» поближе познакомил своих поклонников с недавними новичками команды. Двое из них — из стана бывших соперников, третий — из «Крыльев Советов» Тихонова, с которыми «горожанам», похоже, еще вести борьбу за место под солнцем Премьер-лиги. Автограф- и фотосессия прошли в «домашнем режиме», без всякого пафоса. Как это было — в репортаже «Реального времени».



Бизяк сыграл на опережение



Футбольный клуб «Уфа» провел автограф- и фотосессию с трио своих очередных новичков. Встреча на этот раз прошла в экипировочном центре клуба, куда футболисты и их поклонники периодически заглядывают за покупками и сувенирами. Сегодня же сувенирные программки подписывала интернациональная тройка — словенец Ловро Бизяк, люксембуржец Оливье Тилль и парень с азербайджанскими корнями и российским паспортом Азер Алиев.

Первым на место встречи (он и контракт с «Уфой» подписал первым) прибыл Бизяк. Ему, как нападающему, нужно везде играть на опережение. На нехитрые вопросы он тоже отвечал бойко. В частности, он огорчил местных поклонниц:

— У меня есть девушка в Словении. У здешних барышень нет никаких шансов, у меня довольно серьезные отношения.



Однако от селфи с красотками не отказался — досталось всем.

— Здесь у меня друзья, если можно так сказать, из бывшей Югославии — Иван Пауревич и Боян Йокич. Чувствую себя прекрасно и хочу успешно взаимодействовать с ребятами на поле, — продолжил рассказывать о своих впечатлениях улыбчивый Ловро.

Бизяк пришел в «Уфу» из стана первого в уфимской истории официального соперника на международной арене — словенского «Домжале»



Вскоре к автограф-сессии присоединились Алиев и Тилль, составив таким образом вполне креативную линию «красавчиков» — может, ее Томарову попробовать в ближайших матчах? А пока они держали оборону, и не сказать, что это занятие им не нравилось. Автографы появлялись не только на приготовленных пресс-службой программках (правда, с проигранного со счетом 0:3 домашнего матча с ЦСКА, о котором хочется поскорее забыть), но и на приобретенных тут же футболках «горожан» или шарфах. Ну и, конечно же, фотографии во всевозможных ракурсах с новыми звездами (будем надеяться) — тут конвейер тоже работал бесперебойно. Особую радость эта процедура доставила детворе, хотя получить заветные сувениры от футболистов с юным азартом стремились и взрослые.

Напомним, Бизяк пришел в «Уфу» из стана первого в уфимской истории официального соперника на международной арене — словенского «Домжале». Других соперников могло и не быть, ведь словенец Ловро подвесил в ответном матче в Домжале судьбу «горожан» на тонкий волос. По иронии той же судьбы продолжил «путешествие в Европу» его соотечественник, но в тот момент защищающий цвета уфимского клуба — Боян Йокич: его ответный мяч вывел «Уфу» на «Прогрес».

Тилль во всеоружии



За люксембургский клуб «Уфе» забил похожий на «юлаевского» блондина Филипа Ларсена длинноволосый Оливье Тилль. Причем стоит напомнить, что сделал он это в концовке матча в Уфе, когда, казалось, при счете 2:0 перспективы хозяев обыграть «карликов» на одной ноге были достаточно неплохие. В Люксембурге, однако, все было не так просто, но хозяев поля «похоронил» еще один «югослав» Пауревич. Теперь все эти герои собрались в одной команде, чтобы спасать ее незавидное положение в домашнем чемпионате.

— Здесь, как мне кажется, замечательный коллектив, — делился эмоциями Тилль. — Я надеюсь, что найду, а где-то уже и нашел, много хороших друзей. Здесь очень живой стадион, много искренне болеющих людей. Поэтому я счастлив, что оказался в Уфе.



За люксембургский клуб «Уфе» забил похожий на «юлаевского» блондина Филипа Ларсена длинноволосый Оливье Тилль



— Как готовитесь в следующей игре против «Ростова»?



— Конечно, сейчас очень тяжело выходить из сложившейся ситуации. Тем не менее, мы настроены весьма серьезно. Пусть там играют сильные ребята, но мы сделаем все для того, чтобы победить у них на поле, — пообещал Оливье.

Восточная загадка Томарова



А вот Азера Алиева уфимская публика в деле еще не видела. Он пришел на башкирскую землю из самарских «Крыльев Советов», где успел поиграть не так много. В частности, ему удалось «насолить» своим голом казанскому «Рубину» в прошлом Кубке России. Может быть, Азеру удастся себя проявить в уфимском клубе на более высоком уровне?



— Мы готовимся в штатном режиме, «Ростов» — соперник сильный. Не знаю, выйду ли я на поле, но на тренировках работаю по полной, надеюсь, вскоре тренерский штаб даст мне шанс проявить себя. В команде приняли тепло, коллектив очень хороший. Мне все нравится, — рассказал Алиев.

— Не просили тренерский штаб дать поиграть за «Уфу-2» или «молодежку» для игрового тонуса?

— Нет, такого разговора не было. Как они скажут, так и будет.



— Какое настроение сейчас в команде?



— Конечно, все понимают, что сейчас нелегко. Но, думаю, нет времени унывать, нужно работать. Только через работу придет результат.

Азера Алиева уфимская публика в деле еще не видела



Мысли перед Ростовом



Напомним, что после семи туров «Уфа», начавшая чемпионат домашней ничьей с чемпионом «Локомотивом» (0:0), находится в зоне вылета, соседствуя с испытывающим финансовые трудности махачкалинским «Анжи». Напряженный график на два фронта дал о себе знать. Команда несколько выжата психологически — ей нужно дать эмоциональный толчок. По сути, кроме той же домашней победы (и то пришедшей в конце матча) над «Анжи» (3:0), больше «радостей» в жизни у «горожан» за эти полтора месяца не было. Крупные поражения от «Динамо» и ЦСКА — по 0:3, обидные 0:1 от «Краснодара» и 0:2 от семаковского «Зенита», «мгновенная смерть» в Грозном от «Ахмата» — явно оптимизма не добавили. Но есть свежая кровь в лице рвущихся в бой Бизяка, Тилля, Алиева, опять же Сейдахмет еще мало что успел сказать в Уфе. Может, тренерскому штабу «горожан» дать шанс этим ребятам? Впрочем, там есть свои светлые головы, и битва с «Ростовом» на его поле в ближайшую субботу покажет, насколько команда отошла от «армейского душа» Гончаренко и готова карабкаться вверх в таблице Премьер-лиги.