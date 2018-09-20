Кооператив имени «Ростеха». В Ижевске оборонку призвали выходить из «феодальных хозяйств»

Как Бречалов назвал Минниханова учителем, а Майоров рассказал, как его не пускали в Удмуртию

Фото: Михаил Красильников

Предприятиям ОПК необходимо выходить из зоны комфорта, коим для них сейчас является гособоронзаказ, и быть готовыми к острой конкуренции на новых рынках продукции гражданского назначения. А успешно конкурировать могут только те компании, которые способны предложить качественный товар инновационного характера при оптимально низкой себестоимости. Об этих и других моментах рассуждали 19 сентября на пленарном заседании Форума оружейников в Ижевске. Подробнее в материале «Реального времени».

«Самое стабильное в наше время — это нестабильность»

Столь масштабный форум с участием представителей ведущих предприятий отрасли в Ижевске проходил впервые. Приурочен он был ко Дню оружейника, который отмечается в России 19 сентября. Всего его посетили 500 человек из 24 регионов России. Наиболее острые темы, интересующие предприятия ОПК, обсудили на панельных сессиях, это проблема кадров, производительности труда, финансирования проектов по продукции гражданского назначения, продвижение продукции на экспорт и ее привлекательность с точки зрения промышленного дизайна.

Тема выхода из зоны комфорта, по сути, стала одной из основных на пленарном заседании, и ее начал глава Удмуртии Александр Бречалов, в шутку укорив организаторов за слишком удобные кресла для спикеров. Мол, когда все удобно и приятно, не очень хочется и работать. Когда есть финансирование из федерального бюджета, может и не возникать у предприятий ОПК желания развиваться в направлении выпуска продукции гражданского назначения. Конкуренция там куда жестче. Успокаиваться и довольствоваться достигнутыми успехами нельзя. В пример глава Удмуртии тут же привел руководителя Сбербанка Германа Грефа и президента Татарстана Рустама Минниханова, назвав последнего своим старшим товарищем и учителем. С Миннихановым ему удалось пообщаться на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Они сидели рядом на одной из сессий. Вроде как экономическая ситуация в Татарстане куда более благоприятная, чем в Удмуртии, но Минниханов в разговоре отмечал, что есть неудачи и недоработки.

При этом именно «неспокойным» руководителям ряда оборонных предприятий Удмуртии удается выводить свою гражданскую продукцию на российский и мировые рынки и иметь определенный успех.

Тема выхода из зоны комфорта, по сути, стала одной из основной на пленарном заседании, и ее начал глава Удмуртии Александр Бречалов, в шутку укорив организаторов за слишком удобные кресла для спикеров. Фото udmurt.ru

— Самое стабильное в наше время — это нестабильность, — подхватил тему управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик. — Выход из зоны комфорта так или иначе чаще всего заканчивается чем-то хорошим и редко чем-то плохим. Да, уповать на поддержку государства — это хорошо, удобно, но давайте посмотрим, что есть у нас, на что способны мы, готовы ли мы приложить эти сверхусилия, чтобы получить сверхрезультаты.

Он признался, что оборонным предприятиям хотелось бы иметь нечто похожее на гособоронзаказ и под гражданскую продукцию. Бречалов здесь заметил, что это наша страна уже проходила, и предприятиям нужно привыкать работать в жестких условиях рынка, выводить новые идеи. Об инновациях в своем выступлении сказал генеральный директор Инновационного центра концерна «Калашников» Олег Краснов.

— Часто делается ставка на инновационный продукт, инновационную технологию, дабы обеспечить себе монополию, хоть и временную. Монополия, в случае ставки на инновационный продукт, всегда временная. Спрогнозировать, когда она закончится, очень сложно, поэтому работа над инновациями должна идти постоянно. Для этого должно включиться инновационное мышление, инновационный голод, — отметил Краснов.

И здесь важно работать с кадрами, заниматься сокращением издержек производства и повышением производительности труда.

— Многие институты и органы власти озадачились проблемой, как стимулировать предприятия ОПК при производстве военной продукции к снижению издержек, — отметил заместитель генерального директора — финансовый директор концерна «Алмаз-Антей» Рустам Улумбеков. — И в общем достаточно эффективные шаги сделаны — это долгосрочные контракты и возможность оставить часть прибыли у предприятий, если она достигнута снижением себестоимости производимой продукции.

«Многие институты и органы власти озадачились проблемой, как стимулировать предприятия ОПК при производстве военной продукции к снижению издержек», — отметил Рустам Улумбеков. Фото деньоружейника.рф



«Надо уходить от «феодальных хозяйств»

Эффективность производства повышается и за счет отказа предприятия производить у себя все и вся и готовности идти на кооперацию.

— Надо уходить от «феодальных хозяйств», — образно выразил эту мысль Александр Гвоздик. — На «Ижмехе» мы производим все, вы не поверите, от винтика и пружинки до корпусов механических частей ракет. Да, это удобно, но что-то можно приобрести на соседнем предприятии, можно развивать эти компетенции в рамках другого предприятия и не только в рамках Ижевска или республики, а на ином уровне. Для меня это такой ключ к успеху, потому что он подтвержден реальным повышением эффективности. Да, все знают, что Ижевский механический завод с 2013 года находится под управлением концерна «Калашников», и, объединяя наши компетенции, технические и технологические, мы реально по ряду направлений достигаем сверхрезультатов.

Собственно к налаживанию кооперационных связей между предприятиями разных регионов призвал другой спикер председатель правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. Он отметил, что конкуренция наблюдается не только между предприятиями, но и регионами. Взаимопонимания здесь достичь удается порой крайне сложно, тем более что в Удмуртии создан свой машиностроительный кластер.

Конкуренция регионов

Татарстан занимается достаточно агрессивным продвижением продукции своих предприятий, что вызывает определенное сопротивление в других регионах, признал Майоров. Был даже случай, когда делегацию Машиностроительного кластера Татарстана отказались принимать в одном из субъектов РФ. Этим регионом как раз была Удмуртская Республика два с половиной года назад.

По словам Майорова, с тех пор тактику в кластере изменили, больше учитывая возможности сотрудничества и кооперации с предприятиями других регионов и, собственно, интересы местных властей. Он отметил, что важны не границы субъектов РФ, а предлагаемые решения конкретных игроков рынка.

Татарстан занимается достаточно агрессивным продвижением продукции своих предприятий, что вызывает определенное противление в других регионах, признал Майоров. Фото udmurt.ru



— С точки зрения развития такой сложной технической отрасли, как машиностроение, страшный вред наносят границы субъектов РФ. Это мое личное мнение. Самый главный критерий «цена — качество». Конкуренция между субъектами присутствует сегодня. Мы четвертый год развиваем реальную кооперацию среди предприятий машиностроения не только субъектов РФ, но и всех стран. Основная цель создания любого кластера — через развитие кооперации создание инновационных продуктов, которые могли бы достойно конкурировать с ведущими мировыми образцами, — отметил Майоров.

Крупным российским и мировым концернам не важно, в каком регионе страны произведена продукция, главное — конкретное решение их проблематики. При этом компетенции исключительно татарстанских предприятий здесь может не хватить, и привлечь можно было бы заводы из Удмуртии. Сейчас татарстанский кластер устраивает совместные бизнес-миссии с привлечением представителей компаний из разных регионов страны, что оказывается более эффективным, отметил он.

Для развития кооперационных связей был создан национальный портал субконтрактации, где размещаются заказы на технически сложное оборудование, в том числе по импортозамещению. По словам Майорова, там уже присутствуют 59 компаний из Удмуртии, которые уже получили 91 заказ на поставку продукции, 12 заявок на поиск поставщиков оставили сами.