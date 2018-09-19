Спортивные шоу, флешмобы и активный отдых: как будет проходить Multi sport expo

22 и 23 сентября на стадионе «Казань Арена» состоится семейный спортивный праздник Multi sport expo. Фестиваль будет представлен на пяти площадках. На площадке Sport Fest пройдут спортивные шоу и показательные выступления спортсменов 25 различных федераций. В программе — флешмоб, розыгрыши призов от партнеров мероприятия и дефиле спортивной моды. Sport Expo будет предназначена для общения с представителями спортивных федераций. Sport business forum — закрытое мероприятие для представителей бизнеса в сфере спорта. Sport Park включит более 100 площадок активных развлечений от спортивных федераций. На Sport Stars можно будет пообщаться со звездами спорта в непринужденной обстановке.