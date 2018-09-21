Молодая банда Гончаренко, китайская копия «Краснодара» и позовет ли Федун Бердыева в «Спартак»

Обзор выступления российских команд в еврокубках

Старт групповой стадии еврокубков выдался для российских команд не слишком удачным. Из пяти команд, представляющих нашу страну в еврокампании, лишь «Краснодару» удалось выиграть свой матч. ЦСКА и «Зенит» тоже набрали очки, а вот «Спартак» выступил как обычно, продлив свою безвыигрышную в первых турах группы серию до 8 лет. Не порадовал, мягко говоря, и «Локомотив». О подробностях выступления российских команд в еврокубках — в материале «Реального времени».

«Можно к зиме опять позвать Бердыева»



В московском «Спартаке» опять горячо, что для «красно-белых» уже привычно. Подобное случалось еще во времена Романцева, когда тот вывел из состава Бушманова и Тихонова, повторилось при Старкове — с Аленичевым, а самый свежий пример связан с нынешним тренером сборной России Черчесовым. В бытность его главным тренером «Спартака» Станислав Саламович вошел в конфликт с Титовым и Калиниченко, после чего дни всех троих в Тарасовке, по сути, были сочтены. Игроки вскоре закончили карьеру, а Черчесов был уволен из клуба за потерей доверия со стороны болельщиков и руководства.

Случай с Глушаковым и Ещенко очень похож на вышеизложенные. Футболисты провинились, тренер не стерпел, оба отправились в дубль, а ближайший матч в чемпионате без них — против ЦСКА. Именно после позорного поражения от армейцев со счетом 1:5 Черчесов сослал своего капитана Титова и его ассистентов Моцарта и Калиниченко тренироваться в дубль. Сейчас ситуация такова, что команды могут повторить результат десятилетней давности, и тогда позиции тренера серьезно пошатнутся. И жалеть Карреру, возможно, будет уже некому.

Первый матч в группе Лиги Европы лишь подтвердил худшие из опасений болельщиков. Сразу после жеребьевки казалось, что австрийский «Рапид» — главный претендент на роль аутсайдера в группе. Но на деле же случилось обратное. Пока «Рейнджерс» и «Вильярреал» играли вничью, «красно-белые» горели в гостях со счетом 0:2. За игру «Спартака» было действительно стыдно, и, кажется, никто так и не понял, как тренерский штаб москвичей планировал побеждать в Австрии. Для описания происходящего сейчас в «Спартаке» идеально подойдут слова Василия Уткина, сказанные им еще неделю назад.

«Команда даже не столько натренированная, сколько натасканная. Ну, в данный момент. Когда уже почти десять матчей сыграно. Не о чем говорить. Одна надежда на Рошу. Он единственный пока не разочаровывал. Потому что не играл. А на кого еще надеяться? Вот можно еще к зиме опять позвать Бердыева. А почему нет. Или не звать», — написал Уткин в «Телеграме».

ЦСКА стартует драмой в Чехии — то ли еще будет в нынешней ЛЧ

«Виктория» из Пльзени встречается на пути армейцев далеко не первый раз. После предыдущих свиданий говорить о недооценке соперника не приходится, ЦСКА уже обжигался на неуступчивых чехах в Лиге чемпионов. К тому же, у нынешнего главного тренера москвичей есть план на все случаи жизни. Именно невозмутимость Виктора Гончаренко перед сложившимися обстоятельствами во многом помогла армейцам заработать первые очки на групповой стадии.

Первые 30 минут матча с чехами были ужасны. ЦСКА действовал в три центральных защитника и практически не задумывался о переходе на чужую половину поля. На 29-й минуте армейцы пропустили первый гол, а чуть погодя и второй. Только вот подопечные Гончаренко не очутились ожидаемо в состоянии грогги, а, наоборот, встрепенулись и оставшееся время матча буквально рвали оборону «Виктории». Помогли внутренние ресурсы игроков, а самое важное — перестроение от тренерского штаба, перешедшего на игру в четыре защитника с максимальным настроем играть в атаку. Не побояться сыграть в свою силу на выезде в лигочемпионском матче — дорогого стоит.

Заметно выделялись несколько игроков. Во-первых, Дзагоев. Алан вернулся на поле после очередной травмы и не стал тратить время на раскачку. «Десятка» армейцев хорошо двигалась, создавала неплохие моменты и нанесла больше всех ударов по воротам — пять. Вторым героем встречи стал Чалов — нападающий забил первый гол ЦСКА в матче, чем возродил интригу. А лучшим по праву можно признать арендованного у «Эвертона» хавбека Влашича. Полузащитник отыграл так, что был включен в символическую сборную первого тура Лиги чемпионов.

После матча Гончаренко справедливо заметил, что ЦСКА скорее потерял 2 очка, чем приобрел одно. Два незасчитанных гола и мяч, забитый на последних минутах с пенальти, — не самое важное из доказательств таких слов тренера. ЦСКА действительно был куда лучше хозяев поля, и лишь стечение обстоятельств не позволило армейцам уехать домой с победой.

«Мы оказывали в концовке большое давление. Проявили характер и мастерство. Наверное, мы были чуть лучше, могли и победить. Но очень зажато играли стартовые минуты, что мне не очень нравится. Отмена первого гола Жамалетдинова? С тренерской скамейки было тяжело разглядеть этот момент. Но хочется верить, что судья принял правильное решение», — сказал Гончаренко.

Есть ощущение, что это не последний подвиг «красно-синих» в нынешней Лиге чемпионов.

Семин вернулся в Стамбул, и на этом приятные истории для «Локо» заканчиваются

2002 год получился тяжелым для болельщиков сборной России, но фанаты «Локомотива» помнят его с куда более приятной «стороны». Перед встречей в Стамбуле с «Галатасараем» «железнодорожники» шли на последней строчке в группе ЛЧ и от подопечных Семина уже никто не ждал подвига. К тому же, как назло, выбыли из строя несколько основных игроков, из-за чего Игнашевичу даже пришлось играть в середине поля. Но москвичи смогли собраться, победили турков у них дома, потом в Москве обыграли «Брюгге» и вышли из группы.

16 лет спустя «Локомотив» вернулся в групповой этап Лиги чемпионов, столкнувшись с тем же «Галатасараем». Несмотря на, разумеется, полную смену игрового состава, главное у этих соперников осталось неизменным — тренеры. И они придерживаются все тех же принципов игры. Семин в своем «Локомотиве» продолжает уповать на индивидуальное мастерство игроков, а Терим выстраивает дисциплинированную армию футболистов, готовых сражаться до последнего, не отходя от первоначального плана. Сейчас, как и в 2002-м, первый матч остался за турками, но как повернется ситуация ближе к концу группового этапа, не скажет уже никто.

Игра в Стамбуле выдалась для «Локомотива» ужасной. И причина не только в отсутствии Смолова или чего-то еще. Очевидно, чемпион России просел эмоционально, что было главным в его триумфальном шествии к золоту в прошлом сезоне. Выхолощенный «Локомотив» пытался атаковать, но уже при счете 0:1. Безэмоциональные «железнодорожники» могли забивать, однако пропустили еще два. Семин расстроен, игроки тоже, но мало кто из них был в этот вечер по-настоящему живым. Как, впрочем, пока и в целом по сезону.

«Зенит» был близок к победному дебюту

С учетом того, как «Зенит» играл на выездах в квалификации Лиги Европы, первый гостевой матч с «Копенгагеном» несколько пугал поклонников питерской команды. Возможно, с этим был связан и рисунок игры от Сергея Семака с акцентом на оборону. Складывалось ощущение, что «Зенит» настроился поиграть вторым номером, дожидаясь ошибки хозяев поля. Однако датчане в первые 45 минут оказались еще хуже, фактически провалив начало матча. И в такой ситуации «Зениту» повезло, что, в отличие от своего датского коллеги, Мак свой момент реализовал.

Второй тайм обе команды начали активнее. Питерцы поняли, что соперник позволяет играть, а хозяева поля побежали отыгрываться. Подопечные Семака не раз могли поймать «Копенгаген» на контратаке, однако добиться своего не смогли. А вот в конце игры «Зенит» подсел, то ли экономя силы перед воскресной битвой в РПЛ с чемпионом, то ли окончательно поверив в свою безнаказанность. Как бы там ни было, датчане счет сравняли, а Семак признал справедливость результата.

«Тяжелая игра получилась. «Копенгаген» наиграл на гол во втором тайме. У нас было много желания и движения, но в первом тайме только втягивались в игру. Во втором тайме у нас были возможности, чтобы эту встречу выиграть, однако во второй половине тайма нас немного не хватило. В целом же могу отметить, что это справедливый и рабочий результат для нас, не самый плохой к тому же, так что будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак после игры.



«Украинец Селезнев был 12-м игроком «Краснодара»



Скучный по содержанию матч может превратиться в большой скандал по его завершении. Тренер «Акхисар Беладие» Джем Кавчак был настолько разочарован игрой нападающего своей команды украинца Евгения Селезнева, что назвал его 12-м игроком «Краснодара».

«Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей, но в любом случае это никуда не годится», — сказал Кавчак.

Пикантности словам тренера придает бэкграунд футболиста. Еще недавно Селезнев выступал за краснодарскую «Кубань», из-за чего попал под огонь критики в своей стране. Нападающий в России не задержался и кардинально поменял взгляды относительно нашего футбола. Он никогда не жалел хлестких слов, но теперь сам стал объектом жесткого выпада со стороны тренера. Впрочем, понять его можно — «Акхисар» явный аутсайдер группы, и когда соперник позволяет играть с ним на равных, то стоит немного поднатужиться, чтобы попытаться сравнять счет.

«Краснодар» мог легко закончить игру еще в первом тайме, но сразу после забитого мяча заиграл в непонятный футбол. Подобное для «быков» уже не единичный случай, в РПЛ краснодарцы отрезками выступают еще хуже. Тем не менее 3 очка на выезде завоеваны, теперь предстоит работать дальше над качеством футбола. Ведь иначе это будет уже не «Краснодар» Галицкого, а его «китайская копия».