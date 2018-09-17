«Мы имеем дело с солидарностью Запада. Дело Скрипалей подлило керосина в костер»

Политолог Алексей Арбатов о том, какими будут отношения России с Западом в «постсолсберецкую» эпоху

Политолог, специалист в области международных отношений и российской внешней политики Алексей Арбатов полагает, что высокие цены на нефть отечественную экономику уже не спасут, а ее переход к высокотехнологической модели блокируется западными санкциями. Об этом, а также о том, насколько вероятен импичмент Трампа, может ли Россия отказаться от доллара и предсказуем ли социальный протест в нашей стране — в интервью политолога «Реальному времени».

«Разрыв финансовых отношений с Западом может принять вид экономической блокады»



— Алексей Георгиевич, США объявили о том, что в скором времени в отношении России будут введены очередные санкции. Вы согласны с мнением, высказанным в российском посольстве США, что они будут «драконовскими»?

— Все зависит от того, что конкретно будет введено. Но это действительно могут быть очень серьезные санкции — к примеру, разрыв финансовых отношений может быть подобен экономической блокаде. В случае если наша страна будет отключена от финансовой системы SWIFT, это нарушит все транзакции, которые осуществляются в России, и повредит ее бюджету и финансовой системе во внешней торговле.

— Чаще в СМИ упоминается возможность санкций в отношении запрета полетов «Аэрофлота» и запрета импорта товаров из США.

— Это тоже возможно и это тоже нанесет тяжелый удар непосредственно по «Аэрофлоту». Особенно если эти санкции распространятся на арендуемые авиакомпанией самолеты, значительная часть которых — американские «Боинги», а им требуются и сервисное обслуживание, и поставка запчастей именно из США. Эти санкции просто подрубят «Аэрофлот», ведь это передовая российская компания, которая вообще вышла сейчас на первые места в мировом авиационном сообщении.

То же самое относится и к товарам из США — конечно, у нас с американцами небольшой товарооборот, но некоторые товары для нашей страны очень важны и без них будет очень тяжело.

— Вы видите какую-то внятную, конечную цель санкций со стороны США?

— Она двоякая, потому что в США за этими санкциями стоят разные круги. Одна часть американского истеблишмента, которая двигает эти санкции, действительно хочет разрушить российскую экономику, подорвать основы российского государства и его политической системы. Другая часть, которая тоже весьма значительна, полагает, что подрыв основ российского государства — это слишком опасный курс, потому что предсказать то, что получится после достижения этой цели, невозможно. Невозможно предсказать и то, что придет на смену нынешней политической системе России, если она обвалится вместе с экономикой, поэтому это очень опасно.

В силу этого вторая часть истеблишмента США рассматривает санкции как инструмент воздействия на текущую внешнюю политику российской власти, которая, по ее мнению, должна измениться. Это касается Украины, Сирии, а также других районов мира, где Россия действует сегодня довольно активно, наращивая свое политическое влияние и военное присутствие.

«В России присутствует скрытая безработица, а люди, остающиеся на своих рабочих местах, получают очень мало — особенно вне Москвы и крупных городов. В стране мизерные пенсии — даже если речь идет о 15 тысячах, которые после пенсионной реформы превратятся в 21 тысячу. Наша экономика в плохом состоянии». Фото Максима Платонова



«Никакие новые цены на нефть нас уже не спасут»

— Экономисты говорят, что своего эффекта санкции не достигли, и России больший вред наносят низкие цены на нефть. Согласны?

— С точки зрения результатов, выражающихся в изменении внешней политики России, эффекта достичь не удалось, поэтому волна за волной идут все более тяжелые санкции. Но с точки зрения влияния на экономику эффект очень большой и очень тяжелый.

— В чем он заключается?

— Наша экономика теперь практически не растет, особенно если сравнивать темпы ее роста с экономиками западных стран и Китая или Индии. Некоторые экономисты вообще считают, что у нас наблюдается экономический спад. Мы с вами видим, как в стране быстро растут цены — на ЖКУ, на бензин, и не факт, что это инфляция. В России присутствует скрытая безработица, а люди, остающиеся на своих рабочих местах, получают очень мало — особенно вне Москвы и крупных городов. В стране мизерные пенсии — даже если речь идет о 15 тысячах, которые после пенсионной реформы превратятся в 21 тысячу. Наша экономика в плохом состоянии.

Что касается заявлений, что главное для нашей экономики — это цена на нефть, а все остальное неважно, то это говорят люди, которые не понимают основ экономической теории и экономической практики. Да, у нас сырьевая экономика, и Россия очень сильно зависит от цены на нефть, но и Саудовская Аравия от нее зависит, и Арабские Эмираты, но это маленькие страны и поэтому они могут поддерживать в своих странах высокий уровень жизни. У России же огромная территория, у нас огромные вооруженные силы, у нас огромные планы в части космоса и поднятия жизни населения. Такая страна не может зависеть только от экспорта нефти — та стагнация, которую мы наблюдаем с 2013 года, указывает нам на пределы возможностей сырьевой экономики обеспечивать высокое развитие страны. И никакие новые цены на нефть нас уже не спасут, спасет только новая высокотехнологичная, инновационная модель экономики. Но в условиях санкций финансового и технологического характера это делать трудно, а в будущем сделать будет еще тяжелее — если не невозможно.

Мы хотим, чтобы наша экономика развивалась по высокотехнологичной модели? Хотим. Мы нуждаемся в зарубежных инвестициях? Нуждаемся. Но если нам ограничивают и финансы, и технологии, то растут страхи и ожидания, растут цены, растет доллар. Так произошло бы в любой стране. В том же Китае, если бы он был под санкциями, рост, тоже остановился бы. И даже в США и в любой западноевропейской стране.

— Скажите, а почему США готовы ввести санкции по «делу Скрипалей», ведь эта история случилась не у них?

— Мы имеем дело с солидарностью западного мира. При этом «дело Скрипалей» — это очень серьезный повод. На Западе уверены, что оно было организовано Россией: это сейчас как керосин подлить в костер и тут же получить серьезную вспышку. Поскольку на Западе очень плохо относятся к нынешней политической системе России, ее власти и внешней политике, это и для США дополнительный повод, чтобы эту кампанию наращивать и нагнетать.

«Такая страна не может зависеть только от экспорта нефти — та стагнация, которую мы наблюдаем с 2013 года, указывает нам на пределы возможностей сырьевой экономики обеспечивать высокое развитие страны. И никакие новые цены на нефть нас уже не спасут, спасет только новая высокотехнологичная, инновационная модель экономики». Фото tatneft.ru

— России важны отношения с Германией, в какой-то степени — с Францией, а насколько сейчас нашей стране нужны хорошие отношения с Великобританией. И есть ли у Британии какая-то, кроме «дела Скрипалей», заинтересованность в России?



— Конечно, в Великобритании вполне бы обошлись без нас. С точки зрения экономики, военного и политического взаимодействия нам эти отношения с Великобританией не очень-то и важны, но ведь дело-то не только в ней. Великобритания — это ведущая страна западного мира — да, она сейчас практически вышла из Европейского союза, но это одна из ведущих стран НАТО и вообще одна из главных стран в европейской цивилизации, и мы не можем изолироваться и прекратить с ней отношения, сохранив отношения с другими странами. Поэтому отношения с Великобританией нам, может быть, и не очень дороги, но с учетом солидарности западного мира ухудшение отношений с этой страной в той или иной степени ухудшает наши отношения со всеми остальными странами Запада.

«Трамп хотел бы улучшить отношения с Россией, но, как человек невежественный, он не знает, как это сделать»

— Вернемся к США и конкретно к их президенту. Какую роль он все-таки играет при принятии решения о санкциях? Иногда непонятно, «за» санкции он или против.

— Лично Трамп не хочет вводить эти санкции, и я думаю, что он искренне хотел бы улучшить отношения с Россией. Но другое дело, что он не знает, как это сделать, поскольку он человек неопытный и, не побоюсь этого слова, абсолютно невежественный. Трамп пришел в Белый дом с благими пожеланиями, у него было желание улучшить и российско-американские отношения, но как только дело доходит до конкретных переговоров по конкретным вопросам, как только общие слова нужно отложить в сторону и заниматься предметом наших отношений, американский президент тут же «плывет». «Плывет» и старается опираться на своих советников, старается учитывать позицию Конгресса (а без него президент США может сделать весьма немного, хотя бы потому, что все финансы у Конгресса), старается опираться на прессу. Так что благие пожелания Трампа — это очень приятная вещь для нас, но это недостаточное условие для того, чтобы вывести наши отношения из кризиса и направить в какое-то конструктивное русло.

Фактор Трампа для России — это фактор очень большой непредсказуемости. Придя к власти, он стал менять все базовые принципы американской политики последних семидесяти лет, когда с 1945 года США провозгласили себя лидером свободного мира, подмяли всех партнеров и союзников под себя, везде стали развертывать базы и войска и «нести» демократию, стали участвовать во многих войнах. Трамп сказал, что мол, хватит нам заботиться о других, потому что другие окрепли, стали экономически процветающими, и что все наши союзники — это иждивенцы, и если они не хотят беспокоиться о собственной безопасности, пускай идут куда подальше. А мы должны больше заботиться о собственной экономике и безопасности. Одновременно Трамп бросает вызов всей международной системе — ООН, ВТО, начинает «торговые войны», начинает блокировать связи с некоторыми странами Европы (с теми из них, кто хочет покупать российский газ вместо американского). Все изменения, которые Трамп вносит в американскую внешнюю политику, — это фундаментальные изменения. Они, с одной стороны, облегчают положение России, но в чем-то несколько затрудняют его.

Ну и, кроме того, собственная политическая судьба Трампа далеко не предопределена. Многие считают, и я тоже склоняюсь к этому мнению, что нельзя исключать импичмента Трампа, или такого давления на него с угрозой импичмента, которое просто заставит его уйти добровольно, уступив место вице-президенту, как это сделал Ричард Никсон в 1974 году.

«Трамп пришел в Белый дом с благими пожеланиями, у него было желание улучшить и российско-американские отношения, но как только дело доходит до конкретных переговоров по конкретным вопросам, как только общие слова нужно отложить в сторону и заниматься предметом наших отношений, американский президент тут же «плывет». Фото kremlin.ru

— Вероятность импичмента большая?

— Здесь большую роль сыграют ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс. Если демократы получат большинство в нижней палате Конгресса, то они возьмутся за Трампа всерьез. Нижняя палата не может принять решение без Сената, она может только поставить вопрос об импичменте, но она может развернуть такие следственные действия, такие мероприятия против президента, что он будет загнан в угол и вынужден уйти. Просто личность Трампа для многих американцев неприемлема — многим не нравится, как он себя ведет, какие делает заявления, как меняет свою позицию, и им стыдно за своего президента как внутри страны, так и перед всем миром. Американцы к этому не привыкли, они считают, что США должны уважать, а президентом США — восхищаться, а не смеяться и издеваться каждый день. Ну и, как я сказал, то, что Трамп в корне решил изменить американскую политику, вызывает огромную негативную реакцию.

— Но ведь при Трампе хорошо растет американская экономика, многие хвалят его за снижение налогов, что привело к пополнению бюджета страны

— Да, экономика США пока растет, и подобное бывало в истории: когда, к примеру, к власти в 2001 году пришел Джордж Буш-младший, экономика тоже хорошо росла, но потом обрушилась и привела к мировому финансовому кризису. Весьма вероятно, что похожее может случиться с США и при Трампе. Налоговые изменения Трампа и снятие ограничений на регулирование финансовой системы может окончиться для США тем же, что было в конечном итоге в 2008 году.

Кроме того, в 2016 году за Трампа проголосовали в основном работяги — люди, которые живут в депрессивных районах США, где закрываются предприятия, а производства переводятся в «третий мир», и правление Трампа им практически никак не помогло! Нововведения Трампа на руку крупным корпорациям, Уолл-стриту, финансовым гигантам, современным производствам — они сейчас растут, но тем, кто за него голосовал и думал, что он станет восстанавливать старые заводы, очень скоро придется разочароваться.

«Мы не знаем, что происходит в умах людей. Пенсионная реформа вызвала взрыв»

— Санкции в отношении России, судя по всему, будут приняты быстрее, чем начнется импичмент Трампа. Как вы считаете, долго ли Россия может выдержать эту некую экономическую блокаду со стороны Запада?

— Может выдержать долго, но мы не можем знать, какие процессы происходят в умах людей в масштабах всей страны. Обратите внимание на то, какой взрыв вызвала пенсионная реформа — вроде и президент выступил, вроде бы все понятно объяснил, сказал, что все будет не так болезненно, но недовольство разворачивается по всей стране. Социальные процессы непредсказуемы! А кто мог предположить в 1989 году, что через два года не станет Советского Союза? Да, тогда в стране тоже были экономические проблемы — пустые полки магазинов, «колбасные поезда», обесценение рубля, но никому в голову не приходило, что развалится великая страна и великая империя! Поэтому ответить точно, как долго может выдержать Россия при санкциях, я не могу. Как я сказал, может выдержать долго, но может и недолго.

«У нас в стране хождение доллара и так запрещено. Вы можете обменять свою валюту на доллары или наоборот, продать доллары, но расплачиваться ими вы не можете. Если вводить ограничения на покупку и продажу долларов, то это вызовет огромный рост «черного рынка», то есть спекуляций и махинаций». Фото pxhere.com



— А пенсионная реформа могла быть результатом нашего противостояния с Западом и ухудшившейся в силу этого экономики? Или она просто результат нашей экономической модели?

— В основном это, конечно, результат нашей экспортно-сырьевой экономической модели. Сфера производства в России отстает в технологическом плане, тает на глазах малый и средний бизнес (несмотря на все хорошие слова и проекты оказания помощи), а именно он дает самую большую занятость во всех развитых странах. Неспособность быстро изменить эту модель — это вина тех, кто занимается нашей экономикой, да и политикой тоже — экономика и политика всегда тесно связаны! Но частично на экономику и на пенсионные дела влияют в том числе и отношения с Западом, потому что уход капиталов ведет к закрытию предприятий и компаний, наносит ущерб финансовой системе и нашей внешней торговле. Все это, конечно, сказывается на экономическом росте и доходах, которые поступают в бюджет государства. Если они уменьшаются, значит, государству приходится на чем-то экономить, и пенсии, как бы правительству не хотелось их изолировать, изолировать нельзя. Все равно деньги на все про все берутся из одной тумбочки, и приходится распределять — и на укрепление обороны, и на внутреннюю безопасность, и на строительство больших мостов, и на военную операцию в Сирии, и на помощь другим странам, а также ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии. Поэтому и на пенсиях это сказывается.

— Недавно глава ВТБ Андрей Костин высказался о возможном отказе России от доллара. Это реально? В тех же расчетах с импортерами и во многих других операциях?

— У нас в стране хождение доллара и так запрещено. Вы можете обменять свою валюту на доллары или наоборот, продать доллары, но расплачиваться ими вы не можете. Если вводить ограничения на покупку и продажу долларов, то это вызовет огромный рост «черного рынка», то есть спекуляций и махинаций. Если речь пойдет о запрете доллара в нашей внешней торговле, то это невозможно, потому что все, что мы закупаем за границей, весь наш импорт (за исключением отдельных стран типа Китая или наших союзников по ЕАЭС) не будет отдаваться за рубли, тем более что курс рубля очень неустойчивый. Очень сомнительно, что такой наш важный партнер, как Европа, будет принимать рубли, так что отказаться от доллара как валюты мы пока что не можем.

— Почему Россия стала закупать в больших количествах золото, как ранее доллары?

— Новая волна санкций может резко ограничить возможность проведения долларовых операций, поэтому переходим к золоту как ценности, которая не подлежит ограничению или девальвации.

— Может ли Путин наконец приостановить волны санкций, все-таки отягощающих положение нашей экономики? Или тут важна совместная работа двух президентов?

— От Путина, да, зависит очень много. От Трампа наши отношения зависят гораздо меньше, учитывая специфику американской политической системы, то, насколько оппозиция вяжет президента США по рукам и по ногам, то, насколько Трамп невежественен во всех международных делах. А Путин, в отличие от Трампа, остается у руля нашей внешней политики, никто на него внутри страны не влияет и именно от его позиции зависит решение ключевых вопросов, его позиция остается решающей. Скажем, Путин все-таки может согласиться на введение миротворцев ООН на линию разделения противостоящих в Донбассе, но какие решения он примет в ближайшие 2-3 года, предсказать трудно.