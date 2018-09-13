Банк Турции повысил ключевую ставку до 24 процентов

Банк Турции повысил ключевую ставку с 17,75 до 24 процентов годовых. Рубль отреагировал на объявление турецкого ЦБ ростом.

Турецкий регулятор показал, что готов своевременно ужесточать денежно-кредитную политику, что оказало поддержку турецкой лире, а вслед за ней и другим развивающимся валютам, передают «Ведомости» со ссылкой на ведущего аналитика «Промсвязьбанка» Михаила Поддубского.

«Это позитивный фактор и для рубля, хотя надо заметить, что рубль сегодня укреплялся еще с открытия торгов», — добавил Поддубский.

Отмечается, что в промежутке между 13.40 и 14.40 доллар подешевел на 31 копейку. Однако рубль укреплялся в среду еще с начала торгов.

Напомним, 10 сентября курс доллара преодолел психологическую отметку в 70 рублей, а евро стоит дороже 80 рублей еще с конца прошлой недели. Позиции российской валюты подрывают нестабильная обстановка на развивающихся рынках, а также санкции. Тем временем российские власти заявляют, что продавать доллар в пользу рубля самое время. Подробнее — в материале «Реального времени».