Опальный Падакин наслаждается Казанью, баскетболисты — Карибами, а футболисты — семьями

Обзор Instagram татарстанских спортсменов недели

Прошедшая неделя ознаменовалась стартом волейбольного чемпионата мира, первыми матчами в новом международном футбольном турнире Лиге наций и началом первой выездной серии «Ак Барса» в первенстве КХЛ. В остальном же «засуха» продолжается. Зато социальные сети продолжают оповещать публику о том, какими радостями жизни наслаждаются ведущие спортсмены Татарстана. Семейные футболисты, эстеты-хоккеисты и дружные баскетболисты на берегу Карибского моря — эти и другие истории татарстанских спортсменов в Instagram в обзоре «Реального времени».

Дружное лето Локетта и Эжима

Один из лидеров баскетбольного УНИКСа американский защитник Трентон Локетт выложил в своем Instagram чрезвычайно красочный и манящий ролик из мексиканского курорта Пуэрто-Вальярта. Честно говоря, после просмотра ролика совсем не думается о баскетболе, очках и турнирных раскладах. Разве что мечтается о дальних побережьях и превосходном отеле у самой голубой воды.

«Подобная вечеринка — это все, о чем я мог мечтать. Самое приятное, что со мной были мои ребята, у каждого из которых есть особенные личные качества, которые собрались вместе и подружились. Это истинный признак того, что вокруг меня великие люди», — подписал свой пост Локетт.

Надо отметить, что среди друзей, которых отметил баскетболист, есть и парочка игроков из Единой лиги ВТБ — это форвард УНИКСа Мелвин Эжим и центровой БК «Химки» Руслан Патеев.

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У Падакина все отлично

Форвард «Ак Барса», у которого с казанской командой не заладилось (накануне стало известно, что «барсы» на игрока более не рассчитывают), тем не менее находит поводы для позитивного настроения. Вместе со своей супругой, украинской моделью Александрой Гусарчук, Павел выглядит вполне счастливым на фоне казанского Кремля.

«Достопримечательности Казани» — лаконично подписал хоккеист на английском свое казанское семейное фото.

Предпораженческая улыбка Нгапета бразильцам

Новичок ВК «Зенит-Казань» француз Эрвин Нгапет, который, как и его российские одноклубники, сейчас выступает на чемпионате мира в Италии и Болгарии, опубликовал свое позитивное фото, сделанное во время матча против фаворитов турнира сборной Бразилии.

«Сегодня улыбка и решимость Бразилии» — подписал он. Вот только французам так и не удалось переиграть южноамериканцев. Последние сломили сопротивление соперника на тай-брейке. Возможно, после игры Нгапет улыбался не так широко.

«Магическая» Старцева

А капитан ВК «Динамо-Казань», связующая сборной России Евгения Старцева продолжает радовать своих поклонников все новыми и новыми образами. На этот раз с Евгенией явно поработал профессиональный специалист по мейкапу, да и стилист, по всей видимости, принял деятельное участие. «Magic» — подписала свое фото спортсменка. И ответила на один из комментариев к фото: «Взорвем Казань».

Семейные футболисты

Эпидемией нежности к своим чадам отметился на прошедшей неделе «Рубин». Сразу несколько игроков выложили в Instagram семейные фото, где главными героями выступают дети.

«Я скучаю по моей прекрасной семье», — подписал фото с женой и маленьким сыном Гаэлем испанский центральный защитник команды Чико Флорес.

А уже в следующем посте выставлено черно-белое фото самого Гаэля. «Даже когда ты вырастешь, ты все равно будешь моим ребенком», — обратился к малышу через Instagram Чико.

Нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз тоже разместил на странице фото сына — но с собой в кадре. Свои чувства игрок сборной России предпочел передать смайликами.