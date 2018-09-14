Нападающий Павел Падакин покинет «Ак Барс»

Как стало известно «Реальному времени», казанский «Ак Барс» хочет расстаться с нападающим Павлом Падакиным.

В клубе больше не рассчитывают на игрока и рассматривают варианты дальнейшего его трудоустройства. Вероятнее всего, Падакин будет обменян на игрока другой команды КХЛ. Не исключается возвращение хоккеиста в ХК «Сочи»

Павел Падакин перешел в «Ак Барс» нынешним летом из хоккейного клуба «Сочи». С ним был подписан двусторонний контракт до 2020 года.

Нападающий получил травму на одном из предсезонных сборов команды и старт сезона провел в ВХЛ за «Барс», который сейчас идет в лидерах высшей лиги.