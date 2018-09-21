«Реальные пацаны» 8 лет спустя. Арменка судится, а Лера — обманутый дольщик

Как изменилась судьба актеров за 8 лет съемок — читайте в материале «Реального времени».

Сериал «Реальные пацаны» — один из редких долгожителей на российском телеэкране. В этом году проекту исполняется 8 лет. Как выяснило «Реальное время», за эти годы актеры — все из Перми — обрели большую популярность: Николай Наумов и Антон Богданов мелькают на большом экране, играя в отечественных комедиях, Мария Федункив стала известным блогером, а Вован занялся музыкальной карьерой.

Рекламный Колян

Бывший игрок КВН Николай Наумов стал главной звездой «Реальных пацанов». Первые роли в крупных полнометражных лентах он у него появились спустя год после начала съемок пермского ситкома. Он сыграл в российских комедиях «Беременный», «Няньки», «Друзья друзей» и «Корпоратив».

Параллельно Наумов зарабатывал на рекламных съемках, в частности он был лицом кампании бренда кваса «Никола». Также актер в Перми активно участвует в благотворительных акциях и мастер-классах.

Из Перми в Москву

Пермячка Зоя Бербер, сыгравшая девушку, а впоследствии жену Коляна Леру, повторила успех Наумова, прославившись, прежде всего, своей яркой внешностью. Так, в 2011 году актриса вошла в рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim, заняв пятую строчку.

Бербер из Перми переехала в Москву, где до сих пор играет в постановках московских театров. Однако в августе этого года с актрисой случилась неприятная ситуация. Купив квартиру в жилом комплексе «Город-событие Лайково» в Московской области, она стала обманутым дольщиком. Помочь Бербер решила правозащитница Екатерина Гордон, которая занимается сбором необходимых документов.

К слову, в 2015 году Зоя Бербер родила дочь Надежду от Александра Синегузова, сценариста из Читы, с которым познакомилась в 2010 году на съемках первых серий первого сезона «Реальных пацанов».

Антоха в ООН

После выхода сериала, уже став узнаваемым на всю страну актером, Антон Богданов продолжал работать промоутером в пермском ночном клубе, через некоторое время заняв должность арт-директора.

В 2012 году Богданов получил приглашение на роль в полнометражном ремейке советского фильма «Джентльмены удачи». Ему досталась одна из главных ролей — бандита по прозвищу Муха. Дальше актер продолжил кинокарьеру, сыграв в таких полнометражных лентах, как «Елки 3», «Елки 1914», «Бармен» и других.

В этом году пермяк попробовал себя в качестве режиссера, представив документальный фильм «Даня» в штаб-квартире ООН. Фильм рассказывает историю о молодом боксере Данииле Сафине из города Березники Пермского края, получившем серьезную травму во время драки на улице.

Ранее актер признавался, что, как и Зоя Бербер, перебрался на постоянное место жительства в Москву.

Звезда казино Вован

В отличие от своих коллег по сериалу, Владимир Селиванов решил посвятить себя музыке. Напомним, именно Вован записал заглавную песню сериала «Зацени, здесь реальные пацаны». Затем он начал читать реп под псевдонимом VAVAN, выпустив несколько клипов и треков.



В прошлом году он снялся в рекламе известного интернет-казино, чем вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Позже ролик стал объектом пародии в шоу Ивана Урганта.

Два миллиона подписчиков

Уроженка Перми Марина Федункив сыграла маму Коляна, одного из самых колоритных персонажей в ситкоме. Актриса успевала чередовать съемки сериала с участием в различных проектах, в том числе став одной из ведущих шоу Comedy Women. Позже снималась в фильмах «Выпускной», «Война полов», «Бабушка легкого поведения».

В последние годы Федункив перешла в блогосферу. На ее аккаунт в Instagram подписано более 2,5 млн человек. На своем канале она выпускает различные скетчи на злободневные проекты, а также пародии на артистов. Во время ЧМ-2018 она запустила в социальных сетях акцию «Борода победы», чтобы поддержать футбольную сборную России.

Суд с государством

Экранный муж мамы Коляна Арменка не стал покорять российский кинематограф, а остался жить в городе Оса в Пермском крае. Армен Бежанян занимается лесным бизнесом и даже, как писали местные СМИ, боролся за мандат районного депутата, но в итоге проиграл выборы.

Сейчас актер продолжает судиться с местными чиновниками. Согласно материалам дела, Бажнян был признан виновным в незаконной аренде земель, но позже получил право на реабилитацию в краевом суде. Теперь Арменка требует компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Валя и Маша

У двух подруг как в сериале, так и в реальной жизни — Марии Скорницкой, исполнившей роль Машки, и Валентины Мазуниной — Вальки, карьера после старта «Реальных» пацанов» сложилась по-разному. Если Скорницкая появлялась в эпизодических ролях в фильмах «Человек из будущего» и «Левиафан», то Мазунина стала звездой современных «народных» комедий — «Горько» и «Самый лучший день».

Два полицейских

Младший лейтенант полиции Алексей Базанов и участковый Игорь Ознобихин вне сериала не так заметны, как их звездные земляки. Базанов снялся в сериале «Адаптация» и фильме «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». А Ознобихин кроме «Реальных пацанов» нигде не играл.



Актер-сценарист

Станислав Тляшев — Эдик — не только актер, но и сценарист. Он писал сценарии для таких проектов, как «Реальные пацаны», «Восьмидесятые», «Воронины» и другие. Ролью в большом кино он отметился лишь в комедии «Гуляй, Вася!» с бюджетом в 40 млн рублей.