Пермская актриса Зоя Бербер, взяв квартиру в ипотеку, стала обманутым дольщиком
Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, взяв квартиру в жилом комплексе «Город-событие Лайково», расположенном в Московской области, стала обманутым дольщиком. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон в своем Instagram.
Ранее группа компаний «Урбан Групп», в состав которой входит застройщик ООО «Ивастрой», объявила в Арбитражном суде о его банкротстве, в результате чего строительство было заморожено. На данный момент пострадавшими считаются порядка двух тысяч человек, среди которых и пермская актриса.
#Repost @gordonsons.ru (@get_repost) ・・・ Как обманули Зою Бербер. Для того, чтобы вы не думали, что среди обманутых дольщиков бывают только простые люди, рассказываем вам историю нашей звездной клиентки Зои Бербер @zberberr — актрисы сериала «Реальные пацаны» и просто очень хорошего человека! Зоя, до определенного времени, считала, что долевое строительство – это не игра в казино, где повезет или нет, а гарантированное и безопасное мероприятие… Продолжение истории читайте на нашем сайте гордонисыновья.рф в разделе «Блог» Господа журналисты, если вас заинтересовала эта история, свяжитесь с нами 8-999-800-04-04 gordonsonscompany@Gmail.com
Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 28 Авг 2018 в 2:19 PDT
Помочь Бербер решила правозащитница Екатерина Гордон, которая занимается сбором необходимых документов. Она уже обратились в банк с просьбой пересмотреть условия ипотеки.
Напомним, ранее федеральный телеканал выпустил документальный фильм про актрису из Перми Екатерину Шпицу.Общество
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