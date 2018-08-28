Пермская актриса Зоя Бербер, взяв квартиру в ипотеку, стала обманутым дольщиком

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, взяв квартиру в жилом комплексе «Город-событие Лайково», расположенном в Московской области, стала обманутым дольщиком. Об этом рассказала правозащитница Екатерина Гордон в своем Instagram.

Ранее группа компаний «Урбан Групп», в состав которой входит застройщик ООО «Ивастрой», объявила в Арбитражном суде о его банкротстве, в результате чего строительство было заморожено. На данный момент пострадавшими считаются порядка двух тысяч человек, среди которых и пермская актриса.

Помочь Бербер решила правозащитница Екатерина Гордон, которая занимается сбором необходимых документов. Она уже обратились в банк с просьбой пересмотреть условия ипотеки.

Напомним, ранее федеральный телеканал выпустил документальный фильм про актрису из Перми Екатерину Шпицу.