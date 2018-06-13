Антоха из «Реальных пацанов» представит свой фильм на Ассамблее ООН в Женеве

Звезда сериала «Реальные пацаны» пермяк Антон Богданов представит свой документальный фильм «Даня» в штаб-квартире ООН. Показ киноленты пройдет 13 июня в Женеве.

Фильм рассказывает историю о молодом боксере Данииле Сафине из Березников Пермского края. Однажды он пришел на помощь девушкам, к которым пристали пьяные хулиганы. Во время драки Даниил получил серьезную травму и, по словам врачей, практически потерял шансы вновь начать ходить. Сам березниковец с помощью мамы ежедневно делает все, чтобы встать на ноги.

Фильм продемонстрируют в рамках конференции по социальным инновациям Infokus. Сам форум состоится в Женеве во второй раз, инициатором выступила пермская некоммерческая организация «Вектор дружбы». В работе форума примут участие представители 22 стран и 18 регионов России, сообщил Антон Богданов на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее про пермскую актрису Катерину Шпицу сняли документальный фильм