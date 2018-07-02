Мама Коляна из «Реальных пацанов» запустила флешмоб в поддержку российских футболистов

Звезда сериала «Реальные пацаны», пермская актриса Марина Федункив запустила акцию в социальных сетях «Борода победы», чтобы поддержать футбольную сборную России на ЧМ-2018. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Федункив предложила заменить популярный флешмоб «Усы надежды». Ранее телеведущий Иван Ургант призывал всех зрителей отращивать усы — как у главного тренера сборной России Станислава Черчесова — и выкладывать свои фотографии в соцсетях.

Актриса пояснила, что вместо фотографий с усами лучше публиковать снимки с бородой. По ее словам, усы в нашей стране еще никакой радости не принесли, «начиная со Сталина, кончая Игорем Николаевым».

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018.