«Я от своих долгов не отказываюсь»: банкротство Рушании Бильгильдеевой откладывается

Долг в 3 миллиона рублей депутат Казгордумы обещает погасить в месячный срок

Фото: Роман Хасаев

Перспектива личного банкротства явственно замаячила перед депутатом Казгордумы, председателем регионального отделения партии «Справедивая Россия» Рушанией Бильгильдеевой 4 мая. Заявление о признании ее финансово несостоятельной подало казанское ООО «Юридический центр «Перспектива», которому лидер татарстанских «справроссов» задолжала свыше 3 миллионов рублей. Спустя месяц бизнесвумен удалось избежать неприятной процедуры. В беседе с корреспондентом «Реального времени» Бильгильдеева рассказала, как намерена погашать долги.

Девять исполнительных производств



На очередном заседании суда прозвучало, что долг Рушании Бильгильдеевой перед ЮЦ «Перспектива» — не единственная не оплаченная ею на сегодня задолженность. Всего в отношении нее, как сказала судья Наиля Гарапшина, возбуждено девять исполнительных производств. На суде общая сумма долгов Бильгильдеевой также не прозвучала. Однако судья назвала самый большой по величине долг, даже превышающий тот, из-за которого ЮЦ «Перспектива» пытается обанкротить ответчицу — перед АСВ.

Судя по официально опубликованному решению Вахитовского райсуда от 22 августа 2017 года, речь идет о кредите на потребительские нужды, взятом под залог квартиры в АО «Булгар Банк», задолженность по которому на момент вынесения судебного решения составляла почти 3,574 млн рублей. Имеется также решение Вахитовского райсуда о взыскании 587 тыс. рублей по кредиту, взятому в том же АО «Булгар Банк» под залог автомобиля и тоже не возвращенном.

А каким образом у Рушании Бильгильдеевой образовался долг перед ООО «ЮЦ «Перспектива», изложено в другом судебном решении. Согласно материалам судебного дела, Рушания Бильгильдеева заняла под расписку 4 млн рублей у Александра Афиногенова, однако вернула ему лишь 1,5 млн. Право требования оставшихся 2,5 млн Афиногенов уступил Айрату Шарафутдинову, а тот, в свою очередь, переуступил долг вместе с набежавшими процентами — 664 тыс. рублей — ООО «ЮЦ «Перспектива». ООО обратилось в Приволжский райсуд с иском к Рушание Бильгильдеевой о взыскании долга, она подала встречный иск — о признании недействительным договора уступки Шарафутдиновым прав требования. Однако суд исковые требования ЮЦ «Перспектива» удовлетворил, а во встречном иске отказал.

Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск Юридического центра «Перспектива» о банкротстве Бильгильдеевой. Фото Максима Платонова



Не пришла, но хотела договориться

На сегодняшнем заседании в Арбитражном суде РТ интересы истца представлял Роман Ключников, и он первым делом уточнил исковые требования. В связи с тем, что на счет ЮЦ «Перспектива» от Бильгильдеевой недавно поступило 5 тыс. рублей, он попросил зачесть эту сумму, правда, не в счет истребуемого долга, который составляет 3,183 млн рублей, а в счет госпошлины, уменьшив ее сумму с 24 тыс. рублей до 19 тыс. Суд ходатайство удовлетворил.

Интересы Рушании Бильгильдеевой представлял юрист Павел Герасимов. Как он пояснил в суде, сама она сейчас находится в Тюмени, где проходит Женский Сибирский форум. Организатором форума выступает Общероссийское общественное движение «Социал–демократический союз женщин России», членом президиума которого является председатель Совета регионального отделения союза Рушания Бильгильдеева.

На этом основании Герасимов сразу же заявил ходатайство об отложении судебного заседания, указав, что есть и другие причины перенести сроки рассмотрения дела по существу.

— А она что, не знала о судебном заседании? Форум важнее? — резко отреагировала судья. — Тем более есть представитель.

Представитель продолжил настаивать: указал, что по причине переезда почтового отделения Бильгильдеева не получила ни направленной ей ООО «ЮЦ «Перспектива» копии искового заявления, ни извещения о судебном заседании. А убедившись, что суд не считает эти доводы убедительными, выложил последний козырь:

— Она погасила уже не 5 тысяч рублей, а 100 тысяч, просто деньги еще не дошли, но вот — есть кассовые чеки!.. И намерена гасить и дальше. И намерена заключить мировое соглашение!





Интересы Рушании Бильгильдеевой представлял юрист Павел Герасимов. Фото Инны Серовой

— А какое мировое соглашение возможно, когда у нее раз, два, три… девять исполнительных листов есть? — удивилась судья. — Будут нарушены права других кредиторов.

— Можно ознакомиться с документами? — несколько растерялся Павел Герасимов, но был осажен судом:

— Надо изучать дело до начала заседания! Мы не можем бесконечно откладывать.

Однако в итоге судья Наиля Гарапшина все же выслушала доводы Герасимова насчет того, что предлагаемое Бильгильдеевой мировое соглашение с ЮЦ «Перспектива» не ущемит интересы остальных кредиторов:

— Остальные долги — это долги перед АСВ, там выплаты осуществляются в соответствии с графиком…

— А где документы о ее имуществе, может, у нее ничего нет? Она абсолютно никаких документов не представила. У вас ходатайство об отложении ничем не подтверждено, — начала искать консенсус судья.

— Мы хотели бы с кредиторами договориться.

— Мы возражаем, — откликнулся представитель ЮЦ «Перспектива» и намекнул, что веры обещаниям нет. — Дважды мы направляли по двум адресам заявление о банкротстве и ни одно она не получала! В Вахитовском и Верховном суде РТ дважды звучало: «Я никому ничего не должна!» У вас было достаточно времени.

— В СМИ на другой день после того, как иск был принят к рассмотрению, появилось об этом сообщение, вы не читали, не видели? — добавила судья.

Но в итоге суд все-таки удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение дела почти на месяц — до 4 июля. Напоследок Наиля Гарапшина напутствовала представителя Бильгильдеевой:

— Предлагаю в срок до 4 июля погасить заявленные истцом требования и доказательства представить в суд. И погасить не 4 июля и не 1-го, а хотя бы за неделю до судебного заседания, чтобы все деньги к его началу пришли на счет истца!

Герасимов утверждает, что предлагаемое Бильгильдеевой мировое соглашение с ЮЦ «Перспектива» не ущемит интересы остальных кредиторов. Фото Инны Серовой

«Денег нет, но будем искать»

«Реальное время» выяснило, как оценивает свои шансы избежать банкротства сама Рушания Бильгильдеева.

— У меня действительно есть долг перед Юридическим центром «Перспектива», и мы действительно пытались его оспаривать. Но мы проиграли, и я от своих долгов не отказываюсь. Мы очень довольны сегодняшним решением суда, потому что мне нужно время, чтобы найти средства и отдать этот долг.

— В суде прозвучало, что в отношении вас возбуждено девять исполнительных производств. Почему так много?

— Это штрафы по 2 тысячи за неправильную парковку и тому подобное, взысканием которых занимались судебные приставы. Они давно закрыты, но вы ведь знаете, как приставы работают. Они быстро ставят долги на учет, а снимают очень сложно. Я думаю, что нам надо дня два-три поработать, собрать и принести им платежные квитанции, и все будет в порядке.

— А долги перед «Булгар Банком», перед АСВ?

— Они у меня действительно есть, но я их выплачиваю регулярно. Как положено, по графику.

— А у вас есть средства, есть возможность расплатиться с ЮЦ «Перспектива»? А то суд сегодня выразил сомнение…

— У меня на сегодняшний день [денег] нет. Если бы были, мы бы уже сегодня принесли [в суд] квитанции об оплате. Но будет возможность — мы заплатим. В срок, установленный судом — до конца июня — мы уложимся.

…Судя по доходам, о которых недавно отчиталась депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева, деньги на выплату многомиллионных долгов ей действительно надо искать. В 2017 году она заработала всего 444 тыс. рублей, ее супруг — чуть меньше 407,5 тыс. В 2016-м их доходы составили, соответственно, 322,9 тыс. рублей и 461 тысячу.