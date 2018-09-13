Солодухиным нахлебавшись, «Салават» закончил по-канадски

Победная серия «Торпедо» оборвалась в Уфе

Из дальних странствий возвратясь, «Салават Юлаев» открыл домашнюю серию игр 11-го чемпионата КХЛ с тремя победами в активе (две в овертаймах и одна — над СКА — в основное время) и всего одним поражением в Ярославле. Первым домашним соперником «юлаевцев» стали возвратившиеся на Восток торпедовцы Нижнего Новгорода. Под руководством Дэвида Немировски они убирают соперников со своего пути одного за другим. Удалось ли «Торпедо» продолжить эту беспроигрышную серию в первой гостевой встрече — об этом в материале «Реального времени».

С гостинцами с Запада



«Салават Юлаев» выдал, пожалуй, один из самых успешных стартов в своей истории. Тем более что в гостях ему противостояли очень крепкие коллективы Запада — московское «Динамо», «Северсталь», ярославский «Локомотив» и один из фаворитов последних сезонов СКА. В этой серии команда Николая Цулыгина показала характер, стойкость и довольно содержательный хоккей. Кроме того, выяснилось, что в обойме «Салавата» есть два хороших вратаря. Впрочем, по началу сезона делать далеко идущих выводов не стоит, тем более что, даже выиграв регулярку, можно остаться ни с чем по итогам всего сезона.

В целом же, болельщики вправе были ожидать от своих любимцев продолжения удачно начатого «банкета» и должны были заполнить «Уфа-Арену», чтобы встретить хоккейный праздник во всеоружии. Вопрос был только в том — выйдет ли сам «юлаевский» клуб в боевом составе, или Панин и Метсола еще не «зализали раны» после гостевого турне?

Подражая «Queen»

Итак, «Торпедо» вернулось на Восток. Возвращение с новым рулевым Дэвидом Немировски оказалось триумфальным. Причем тут прослеживаются параллели с «Салаватом» — новый тренер, воля к победе и единение команды.

Все свои четыре поединка «торпедовцы» начинали с проигранных первых периодов: так было с минским «Динамо», СКА, «Витязем» и казахстанским «Барысом». Интересно, что оба поражения мощного амбициозного СКА, забравшего с Востока лучших тренеров, в начале сезона нанесли ему участники сегодняшнего противостояния — «Салават» и «Торпедо», оба «отгрузили» по четыре шайбы (причем уфимцы — в гостях и крупно — 4:1).

Возвращение с новым рулевым Дэвидом Немировски оказалось триумфальным



Канадский нападающий «Торпедо» Эндрю Кейлоф прокомментировал этот факт:



— Да, игры этой серии начинались явно не так, как мы планировали. Но когда мы ловим волну, мы можем быть очень опасны. Поэтому надеюсь, что вскоре мы и начинать будем так, как заканчивали эти матчи. Но, как я уже говорил, главное, что мы находим путь к победе, и это единственное, что важно, — отметил форвард.

Не стоит забывать, что «Торпедо» пока все свои подвиги совершило на домашней арене.



— Похоже, весь город испытывает единение с командой. В коллективе те же настроения, сейчас по-настоящему чувствуется, что мы одна команда: каждый вносит свой вклад и каждый радуется за другого. Эта серия из четырех игр, считаю, была замечательной, и надеюсь, мы продолжим в том же духе, — приехал с надеждой в Уфу все тот же Кейлоф.

Еще один нападающий «Торпедо» Энди Миле был заряжен весьма решительно:

— После игры забавно было услышать сравнение игры нашей команды с хитом группы «Queen» — «A kind of magic». На самом деле, мы нашли свою особую «химию», здорово сыграли в командный хоккей, а тренеры отлично подбадривали нас, помогая всей «скамейке» жить игрой. Плюс ко всему — великолепная поддержка болельщиков. Когда все это складывается, магия на льду становится реальностью, — поведал нижегородский легионер.

Будет ли действовать магия без «12-го игрока» на льду «Уфа-Арены», где свои волшебники (например, Умарк, Бурдасов и Метсола), предстояло узнать уже в первом сражении в столице Башкортостана. «The Show Must Go On» — так, кажется, поется в песне победителей?



Хозяева начали активно, но и гости не прижимались к своим воротам, разминая Кареева

Стартовые «сухари» под бело-зеленым соусом



Панин, Арзамасцев и Метсола так и не попали в заявку на этот матч. Место в воротах занял Андрей Кареев. Возвратившийся в Уфу Алексей Семенов вышел в защиту вместо молодого Назаревича.

На 15-й секунде Семенов едва не стал автором дебютного гола сезона на «Уфа-Арене», но шайбу после его броска с полузоны выплюнула в поле крестовина ворот Галимова.

— Чувствую себя хорошо. Я готовился 3 месяца перед тем, как подписал контракт, — скажет Алексей после матча, — Игралось хорошо, чувствовал себя нормально. Акклиматизация немного влияет, прилетел только 2 дня назад, буду потихонечку входить.

Хозяева начали активно, но и гости не прижимались к своим воротам, разминая Кареева.

Умарк на 5-й минуте слишком высоко поднял шайбу перед носом Галимова, а спустя полминуты уже Основин имел шанс с метра поразить цель, но вратарь играл безупречно. На исходе 8-й минуты Хартикайнен, казалось, бросал уже в пустой угол после идеального прострела Умарка, но Галимов и тут среагировал молниеносно.

На 11-й минуте растерянность торпедовцев вылилась в нарушение численного состава. Однако это нарушение легионеры плюс Кугрышев не реализовали, хотя бросали интенсивно. Нижегородцы учли ошибки домашних встреч, когда в их ворота влетали шайбы первого периода.

На видеокубе даже промелькнуло скептическое выражение лица Евгения Трефилова, не понимающего, как на табло до сих пор горят нули. Наставник женской гандбольной сборной России 13 сентября выведет своих кубанских девушек на рандеву с местной «Уфа-Алисой» в рамках чемпионата Суперлиги, а в этот вечер заглянул на хоккей. Мужчины же пока держали свои ворота на замке.

17-й номер уфимцев вошел в историю как автор первой домашней шайбы 11-го сезона



Башкирская «Легенда #17»



Спокойное начало второго периода нарушилось «зеленым взрывом». На ровном месте «Торпедо» проспало перед воротами одного Вячеслава Солодухина, и тот, выждав паузу, зажег красный свет за владениями Галимова, заодно остановив обратное течение времени на секундомере на отметке 17.00. 17-й номер уфимцев так оригинально вошел в историю как автор первой домашней шайбы 11-го сезона.

Вскоре гости заработали большинство и едва не получили в свои ворота еще. По сути, два выхода один на один с Галимовым случились в этом отрезке. Кареев где-то раздобыл «магнит», и шайба все время притягивалась к его амуниции. А Умарк кружил карусель с друзьями-финнами у противоположных ворот, но на табло горела сиротливая единичка с пузатым нулем по соседству. На 13-й минуте периода Антон Шенфельд убегал на рандеву с Кареевым, но уфимский защитник зеленым рюкзаком успел повиснуть не нем и помешал реализации голевого момента.

А за 5 минут до перерыва Солодухин оформил дубль, послав шайбу после паса Кугрышева в «домик» Галимову — 2:0. Спустя мгновение на табло горело уже 3:0. Основин и Ткачев вывели на полупустой угол Кугрышева, который бильярдным ударом вогнал снаряд под перекладину.

На «качелях» дотерпели



И спустя 3 минуты после начала третьего периода история повторилась — Умарк сделал пас от борта в центр Хартикайнену. И тот «с мясом» занес шайбу в ворота. Судьи посмотрели видеоповтор и отобрали гол у финна — забил рукой. Воодушевленные «подарком» нижегородцы тут же отыграли одну шайбу — Сергиенко послал диск под перекладину — 1:3.

Гости схватили удаление, и Ларсен сразу же нарушил, обезвреживая выход один на один с Энди Миле. В формате «4 на 4» Бурдасов щелкнул точно в левый нижний — 4:1 на 44:44.

Воодушевленные «подарком» нижегородцы тут же отыграли одну шайбу — Сергиенко послал диск под перекладину — 1:3



Но этим «торпедовцев» не напугаешь, принялись догонять. На 49-й минуте опять оставили перед Кареевым одного Галузина, и Владимир не растерялся — 4:2. Сразу же после этого взятия ворот Бурдасов сел в штрафной бокс, и у ворот Уфы стало жарко. Удаление завершилась легкой потасовкой.

За 3 (!) минуты до конца периода Немировски снял вратаря. Запахло «кленовыми листьями», еще и Осипов «подлил масла», выбросив шайбу за пределы льда. За 1:19 до сирены в формате «6 на 4» «Торпедо» добилось-таки своего — 4:3, гол Кейлофа максимально обострил интригу. Но на большее времени гостям не хватило.

Автор дубля Солодухин поблагодарил партнеров за шанс отличиться:

— Непростая игра против непростого соперника. Мы знали их сильные стороны, они любят играть в атаке и очень здорово добавляют в конце игры, что показали и сегодня. Здорово, что мы смогли выстоять. Рады этой победе, был сложный матч.

Главный тренер «Торпедо» был краток на пресс-конференции:



— Снова неудачно провели начало матча. Во втором периоде играли получше, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. В третьем периоде поздно включились в игру и не сумели отыграться.

Николай Цулыгин был вполне доволен исходом сражения



Главный тренер «Салавата Юлаева» был вполне доволен исходом сражения:



— Получился очень хороший и интересный матч. Единственное, когда повели со счетом 3:0 и 4:1, мы немного потеряли концентрацию, плюс соперник стал здорово давить нас в нашей зоне. Да, пропустили два гола, но очень важно, что, продемонстрировав командные действия, выстояли до конца и выиграли эту сложную игру.

