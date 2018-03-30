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Главного судебного пристава Нижнекамска приговорили к двум годам условно

21:07, 30.03.2018

Бывшего главного судебного пристава Нижнекамска Нияза Салахова суд признал виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает телеканал «Эфир 24».

Однако сам Салахов с приговором не согласился и планирует его обжаловать. Как выяснили в суде, он заставлял работников закрывать по 40 исполнительных производств в день любой ценой, чтобы заработать авторитет и премии всему районному подразделению. Кроме того, его обвинили в причинении ущерба в 5 млн рублей коммунальщикам и связистам.

Напомним, ранее «Реальное время» разбиралось в этом деле. Подробнее читайте в материале.

Происшествия
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