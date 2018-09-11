Как Талгат Абдуллин экзаменовал Лиану Саетову на знание турбизнеса

Итоги ЧМ-2018 в Казани: заработали 13,6 миллиарда и встретили больше 3 млн туристов

Фото: Максим Платонов

«Правильно понимаем, что отвечать за результаты вложений в инфраструктуру будет тот, кто придумал проект? – загнали сегодня в тупик члены экономического комитета Госcовета Татарстана зампреда Госкомитета по туризму Лиану Саетову, расписавшую вереницу подготовленных бизнес-проектов в новомодную сельскую туристическую инфраструктуру. На профильном комитете депутаты с неподдельным интересом слушали, что принес ЧМ-по футболу-2018, каким образом чиновники хотят повысить эффективность государственной политики в сфере туризма и заодно интересовались, кто несет ответственность за возврат инвестиций в рекомендованные бизнес-проекты? Лиана Саетова слегка терялась от неожиданной для нее постановки вопросов, отбиваясь общими расплывчатыми ответами. На заседании в Госсовете побывал корреспондент «Реального времени».

« V-VI веков назад была главной туристической Меккой»



«Казань входит в тройку лидеров по туристическому потоку после Москвы и Санкт-Петербурга», — выступала с много раз озвученными победными реляциями зампред Госкомитета РТ по туризму Лиана Саетова на сегодняшнем заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ.

Парламент Татарстана сегодня возобновил работу после насыщенных летних каникул. И неудивительно, что первое заседание «экономического» комитета было посвящено животрепещущей теме татарстанского туризма. Изначально повестка звучала по-чиновничьи скучно, и ожидать, что в доклад попадут самые запоминающиеся для обычных людей события уходящего летнего турсезона — 2018, не приходилось. Хотя без ироничных приколов не обошлось.

— Если впереди нас кто-то есть, то мы уже не лидеры, — подшутил Талгат Абдуллин над победами Саетовой.

— Зато почетная бронза, — нашлась зампред Госкомитета и услышала вдогонку слова поддержки главы комитета Марата Галеева.

— Казань раньше никогда не была в приоритете, — напомнил он.

— Зато V-VI веков назад была самой главной туристической Меккой», — ушел еще дальше в историю Талгат Абдуллин.

— Но тогда не было Турции, — парировал Галеев, оставив за собой последнее слово.

11 млрд за несколько дней большого футбола

На заседании Лиана Саетова выступила с докладом под замысловатым названием «Развитие туристической инфраструктуры как способ повышения экономической устойчивости Республики Татарстан».

Раскрывая его смысл, она пояснила, что туристическая деятельность сопряжена с 43 смежными отраслями экономики, среди которых транспорт, индустрия гостеприимства, кафе и рестораны и другие сферы услуг.

— Вся работа Госкомитета РТ по туризму направлена на повышение качества приема туристов, поскольку они увозят со собой впечатления о республике, — отметила она.

Казалось бы, лучше всего о них свидетельствуют масштабы туристического бума, которым, вероятно, была охвачена не только Казань, принимавшая матчи чемпионата мира по футболу, но и весь Татарстан. По словам Лианы Саетовой, Казань в дни чемпионата мира по футболу посетили 300 тысяч туристов из 36 стран мира, которые потратили за несколько дней свыше 11 млрд рублей. Заметим, что совокупная выручка туристической отрасли Татарстана по итогам прошлого года составила около 13,6 млрд рублей. Так что можно сказать, что «футбольные дни» озолотили казанскую индустрию гостеприимства.

Снова побьем рекорды?

Отчего-то Лиана Саетова остереглась называть депутатам прогнозные цифры турпотока в Татарстан за 2018 год. Взамен она привела слегка устаревшие данные, сообщив, что по итогам 2017 года Татарстан посетило 3,1 млн человек (рост на 7%), но зато вдвое выше уровня стартового 2011 года. Позже она заверила журналистов, что рекорд 2017 года будет побит. «Мы рассчитываем, что это будет больше 3 миллионов, конечно, но точно сказать не могу», — снова воздержалась она от конкретики.

Переходя непосредственно к теме разговора, она сообщила, что особое внимание уделяется развитию и других туристических центров республики: Болгара, Свияжска, Елабуги, Тетюш. По ее словам, в этих направлениях турпоток растет быстрее, чем в Казани – на 20%. Среди приоритетов — развитие инфраструктуры сельского и этнографического туризма. Она сообщила, что президентом РТ согласовано выделение бюджетных средств на развитие села Ямашурма Высокогорского района, а до этого были профинансированы проекты благоустройства четырех сел для этнического туризма в Лаишевском районе. Кроме того, Госкомитет РТ взялся за насущные дела и начал устанавливать навигационные указатели для пеших туристов и таблички на исторических памятниках в Елабуге. В Казани наконец-то установили 8 специальных площадок для парковки автобусных туров. По данным Саетовой, на развитие туристической инфраструктуры в прошлом году было потрачено 280 млн рублей.

Что в сухом остатке?

Вслед за этим депутаты перешли к вопросам, которые не раз загоняли Лиану Саетову в тупик, заставляя ее изрядно поволноваться как на школьном экзамене. Талгат Абдуллин, занявший место прямо напротив докладчицы, поразил с первого вопроса. «Что такое повысить эффективность государственной политики в сфере туризма? В чем вы видите эффективность?» — спросил он. Зампред Госкомитета попыталась обойтись общими формулировками, сообщив, что «эффективность в ее понимании заключается в сохранении и приумножении туристического потока».

— А в чем это заключается? Что в сухом остатке? — требовал конкретики Абдуллин. Тут Лиана Саетова догадалась.

— В рублях, который получит бюджет республики от налоговых поступлений и от тех денег, которые оставляют туристы во время посещения. Мы считаем, что по итогам 2017 года бюджет получил 4,4 млрд, а всего выручка 13 млрд рублей, — дала она исчерпывающей ответ.

Далее депутаты продолжали всерьез интересоваться, в какие направления стоит вкладываться инвесторам и кто несет ответственность за возврат вложений. Лиана Саетова сообщила им, что разработан инвестиционный пакет «5 ветров», предполагающий инвестиции в инфраструктуру прибрежных районов РТ (Камское устье, Лаишево, Рыбная слобода, Алексеевский район). Сам проект«5 ветров», как известно, включал в себя разработку 5 туристических кластеров: «Свияжск», «Великий Болгар», «Камское Устье», «Нариман» и «Рыбная Слобода».

Кто отвечает за бизнес-проекты? Никто?

«Я правильно понимаю, что отвечать за результаты вложений бизнеса будет тот, кто сделал проект?» — прямо спросил Абдуллин, пытаясь понять, есть ли гарантии для инвестора.

— Отвечать будут все, — беззаботно бросила в ответ Лиана Саетова, из чего ясно следовало, что никто не отвечает и никаких гарантий нет.

— Нет, так не бывает, — резко возразил ей Талгат Абдуллин.

— А что вы имеете в виду? Может, я вопрос не поняла, — кокетливо улыбнулась красавица.

— Ну, есть же у проекта доходы и расходы, обеспечение жизнедеятельности, — деловито начал раскладывать на пальцах арифметику бизнеса депутат. – Если инвестор вкладывает деньги, он должен получить их обратно, — без всякой иронии дал понять глава ГЖФ.

— Ну вот я поняла сейчас ваш вопрос, — обрадовалась Лиана Саетова собственной сообразительности. — Конечно же, бизнесу, в первую очередь, интересно, чтобы их вложения окупились. Мы всегда обещаем инвесторам, что Госкомитет РТ обязательно будет способствовать в обеспечении устойчивого туристического потока в тот или иной объект, в который вкладываются.

В списке очередников

Глава компании «Домкор» Мунир Гайнуллов подключился к разговору, когда Лиана Саетова уже устала искать ответы на вопросы. Он спросил, какие расходы берет на себя государство. Выяснилось, что власти поддерживают не каждую инвестиционную инициативу, а только единичную.

— Не по каждому проекту, к сожалению, предусматривается поддержка. Только по одному в год, — разочаровала она, и привела пример. — В Рыбной Слободе разводят маралов. Мы хотим водить туда туристов. Но, к сожалению, нет дороги. Будем строить. В Высокой Горе нет указателей и туалетов.

Подводя итоги Марат Галеев примирительно заметил, что сейчас главное — повышать качество туристических услуг, иначе те, кто привык к высоким стандартам обслуживания, снова не приедут.

В заключение депутаты решили рекомендовать правительству РТ повысить эффективность государственной политики в сфере туризма и расширить практику применения механизмов государственно-частного партнерства в сфере туризма.