«Не думайте, что заводчанам все равно»: «Синтез» стал больше, чем клуб

О том, как ватерпольный «Синтез-Казань» становится брендом водных видов спорта

Фото: Максим Платонов

Сезон по водному поло, традиционно любимому в Казани и имеющему здесь уже почти сорокалетнюю историю, стартует в середине сентября. По такому поводу руководство обновленного клуба собрало пресс-конференцию, объединенную со встречей менеджмента, тренеров и игроков с руководителями ГК «ТАИФ» (спонсор команды) и республики. Казалось бы, обычное ежегодное дело — представить новичков, произнести дежурные слова о высоких задачах на будущий сезон. Но только не в этот раз. Сегодня спикеры представили, по сути, концепцию превращения «Синтеза-Казань» в «большой» клуб по водным видам спорта. Подробнее о том, каким стал новый «Синтез», — в материале «Реального времени».

«Ирек Зиннуров предложил объединить в «Синтезе» и другие водные виды»

За 20 минут до пресс-конференции в зале уже собралась вся команда «Синтеза» и тренерский штаб. На первый взгляд, обычная встреча руководства клуба и ватерполистов с журналистами. Однако когда на свои места прошли спикеры мероприятия и слово взял заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, стало понятно, что сегодня здесь презентуют абсолютно новый проект, существенно отличающийся от того, что было когда-либо в Татарстане, да и в России в целом тоже.

Судя по той концепции, которую представили руководители, «Синтез-Казань» отныне будет представлен спортсменами не только в водном поло, но и еще в двух видах — прыжки в воду и плавание. А руководство ГК «ТАИФ» уже подтвердило, что готово взять эту идею под свой контроль и обеспечить материальную базу. Тем более что уже и домашний плавательный бассейн под эти цели реконструирован.

— Как вы знаете, «Казаньоргсинтез» с момента образования команды «Синтез» выступал ее титульным спонсором, серьезным партнером и всегда поддерживал ее, даже в трудные времена, — сказал в своем вступительном слове Руслан Шигабутдинов. — Сегодня «Синтез» — неоднократный призер и чемпион страны. И наша дальнейшая задача продолжать эту стезю.

Прошлый сезон был непростым. Произошли определенные структурные изменения в руководства клуба. Я очень рад, что у нас появился новый президент клуба, который знает этот вопрос со всех сторон, — олимпийский призер Ирек Хайдарович Зиннуров. Мы надеемся, что в новом сезоне и в дальнейшем мы будем занимать серьезные места, а Группа компаний «ТАИФ» будет прикладывать все усилия для обеспечения игроков и тренировочного процесса. Чтобы мы завоевали все, что только можно.

Ирек Зиннуров уже не первый десяток лет неразрывно связан с казанской командой, начинал в ней игроком и капитаном, затем работал на руководящих должностях

Что касается комплектации команды, то здесь мы выступаем как помощники. Полное доверие в этом вопросе оказываем Иреку Хайдаровичу, последнее слово всегда будет за президентом клуба, как, впрочем, и ответственность за результат. Призовые места нашего клуба — это не только гордость нашей республики. У нас есть история и есть уверенность, что эти достижения можно превзойти.

Мы никогда не отказывались от серьезной финансовой поддержки нашей команды. И можем подтвердить это и сегодня. Будем двигаться дальше.

И как новый, современный президент клуба, Ирек Хайдарович предложил заниматься не только водным поло, но и другими водными видами — и плаванием, и прыжками. У нас для этого есть технические возможности и база. Фактически сегодня создается не только команда по водному поло, но и спортивный клуб.

Уверен, что результаты не заставят себя долго ждать. Ведь неспроста на чемпионском кубке России навсегда выгравировано наше имя «Синтез». Мы уже становились чемпионами, и я думаю, вся республика будет счастлива вновь разделить вкус победы, — выразил надежду Руслан Шигабутдинов.

«Если ничего не выиграли, то есть результат нулевой, — за это просто оклад»

Нововведения в клубе на этом не закончились. Как оказалось, еще до прихода в клуб Ирек Зиннуров на протяжении последнего года обсуждал с Русланом Шигабутдиновым новую систему финансовых поощрений. Отныне итоговая заработная плата спортсменов будет напрямую зависеть от спортивных результатов.

«Команда «Синтез» всегда была нашей родной заводской командой, — продолжил заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ». — «Оргсинтез» никогда не бросал ее даже в трудные годы, всегда обеспечивал, чтобы был результат. В двух словах, просто и понятно: мы с Иреком Хайдаровичем целый год занимались этим вопросом, полностью расписав вариативность оплаты в зависимости от конечного результата.

Отныне итоговая заработная плата спортсменов будет напрямую зависеть от спортивных результатов



За точку отсчета берется чемпионство. За него — максимальное вознаграждение. Если ничего не выиграли, то есть результат нулевой, — за это просто оклад, премий нет. Между двумя этими границами — более 70 вариантов. На сегодня этот документ уже утвержден. Каждый спортсмен или тренер будет четко видеть, в какой он ситуации. Мы попытались организовать все так, чтобы избежать каких-то домыслов и инсинуаций. Так что все в руках спортсменов! Такой же подход будет и к пловцам или прыгунам в воду.

Повторю: мы, как организаторы и финансирующая сторона, всегда выполняем взятые на себя обязательства. Заводчане «Казаньоргсинтеза» тоже вправе ждать от вас высоких результатов. Завод ждет возвращения команды в лоно чемпионов. Не думайте, что заводчанам все равно. Понятно, что деньги не из воздуха зарабатываются», — обратился Руслан Шигабутдинов к команде и всему персоналу «Синтеза».

Ирек Зиннуров: «Стать клубом по водным видам спорта — это взаимовыгодно»

Более подробно о новой системе формирования зарплат и «бонусов» в расширенном «Синтезе-Казань» рассказал его старый-новый президент (и депутат Госдумы РФ). Ирек Зиннуров уже не первый десяток лет неразрывно связан с казанской командой, начинал в ней игроком и капитаном, затем работал на руководящих должностях.

— Как «водоплавающий», хотел бы сказать огромное спасибо Группе компаний «ТАИФ», которая первой поддержала инициативу создать такой клуб, в котором были бы собраны и другие водные виды спорта, — начал с главного Ирек Зиннуров. — Это мотивация, это очень важный толчок для различных видов спорта. Я, например, до 6-го класса занимался только плаванием, и только потом перешел в водное поло.

По предложению Альберта Кашафовича (Шигабутдинова, генерального директора ОАО «ТАИФ», — прим. ред.) у нас появилась система поощрений в УОР (училище олимпийского резерва, — прим. ред.) и по выступлениям во многих соревнованиях в водных видах спорта. Можно сказать, что это четырехстороннее взаимовыгодное соглашение. Это даст результаты и для Татарстана, и для клуба, и для ТАИФа, и для самих спортсменов. Вот вчера в Казани закончился этап Кубка мира по плаванию, и мы, к сожалению, не всех татарстанских спортсменов успели оформить в наш новый клуб. Можно сказать, что это наша недоработка, и нам не удастся выписать им премию.

Конечно, хотелось бы всегда занимать первые места, других планов у нас и нет, но все должно проходить поэтапно. И мы должны быть как минимум в призах. И, конечно же, нам нужно подтянуть членство в сборной России [по водному поло]. Ведь, к сожалению, на прошедшем чемпионате Европы наша команда не была представлена ни одним игроком.

Руслан Шигабутдинов: «Заводчане «Казаньоргсинтеза» тоже вправе ждать от вас высоких результатов. Завод ждет возвращения команды в лоно чемпионов. Не думайте, что заводчанам все равно»



Хотел бы сказать огромное спасибо Руслану Альбертовичу, потому что с его одобрения «Синтез» стал клубом не просто по водному поло, но в целом по водным видам спорта.

На 14 сентября у нас намечена встреча с активной молодежью, где новая команда познакомится с заводчанами. Кроме того, для обновленного клуба надо будет разработать новый логотип, — сообщил президент спортивного клуба «Синтез-Казань».

— Почему именно эти три вида спорта? И чего ждать от «Синтеза» в Европе? — уточнили журналисты у Зиннурова.

— Для России это пилотный проект. За рубежом такие проекты существуют. Клубной системы как таковой у нас не было. Но у нас есть четкая задача помочь пловцам и прыгунам в воду. Что касается Европы, то в конце сентября стартуют еврокубки. Где — пока не определено, мы ждем своих соперников. Надеемся дойти до финала.

— Какие кадровые изменения претерпела команда?

— К нам пришли три игрока из команды «Штурм». Сегодня первую тренировку провел Равиль Манафов (член сборной Казахстана, — прим. ред.), они выиграли Азиатские игры, а это сравнимо с нашим чемпионатом Европы.

«Наши ребята будут выступать за Татарстан, а числиться — в «Синтезе-Казань»

Взаимовыгодной новую систему подготовки ватерполистов, пловцов и прыгунов в воду назвали министр спорта Татарстана Владимир Леонов и президент республиканской федерации плавания, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. По их словам, благодаря поддержке Группы компаний «ТАИФ», в Татарстане теперь обязательно появятся новые выдающиеся спортсмены.

— Очень приятно, что вместе с Группой компании «ТАИФ» мы создали сегодня такой интересный пилотный проект, — взял слово Владимир Леонов. — Мы пришли к такому соглашению, что все наши спортсмены — пловцы и прыгуны в воду — будут выступать за Республику Татарстан, но вместе с тем они будут частью клуба «Синтез-Казань». История революционная. Эта форма, которую мы избрали, взаимовыгодна для нас и Группы компаний «ТАИФ».

Владимир Леонов: «Мы пришли к такому соглашению, что все наши спортсмены – пловцы и прыгуны в воду — будут выступать за Республику Татарстан, но вместе с тем они будут частью клуба «Синтез-Казань»



— Клуб «Синтез» сегодня взял в свой состав юных спортсменов, чтобы растить наших новых звезд. Слова особой благодарности за это я хочу сказать Руслану Шигабутдинову. Мы обязательно найдем и воспитаем новых хороших ребят, — пообещал Равиль Кузюров.

«При реконструкции «Оргсинтеза» мы поставили себе задачу быть не хуже новых объектов»

На этом, впрочем, новости от казанского спортивного клуба не закончились. Прошедшим летом была проведена масштабная работа на домашней арене «Синтеза» — в плавательном бассейне «Оргсинтез». Все, кто проезжал мимо объекта, могли заметить, как изменился фасад здания. Но этим ремонт, разумеется, не ограничился.

— Мы в начале 2000-х по рекомендации Минтимера Шариповича решили оставить за собой содержание плавательного бассейна, — рассказал Руслан Шигабутдинов. — Конечно, за это время что-то «просело», устарело, стало не совсем удобным. Мы сделали новый фасад со сберегающим напылением. Проведен ремонт чаши, отремонтированы фойе, раздевалки, спортивный зал — чтобы всем было комфортно и приемлемо. Чтобы это был достойный уровень. Мы поставили себе такую задачу: быть не хуже новых объектов. А уже в ходе ремонта возникли новые идеи, и в следующем году в рамках капитального ремонта мы их реализуем. Там и по вентиляции есть вопросы, что-то по косметическому ремонту нужно доработать. Так что в следующем году технические возможности бассейна будут расширены в еще большей степени.