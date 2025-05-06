Алиса Вяткина: «Пока мы чувствуем горечь и гордость, у нас есть будущее»

В Нацмузее Татарстана представили пять знамен Великой Отечественной войны

Фото: предоставлено пресс-службой Нацмузея РТ, Элина Марданова

В Нацмузее впервые представили шефское знамя

— Это важное и значимое для нас событие — на традиционном мероприятии 6 мая мы вносим знамена, которые хранятся в наших фондах, и бережно чтим традицию. Музей Татарстана хранит очень много артефактов, связанных с Великой Отечественной. Директор музея, начальник исторического отдела, хранитель и многие-многие другие в первые дни войны ушли на фронт и не вернулись. Конечно, память о них храним в наших сердцах, — приветствовала гостей на торжестве директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

В музее сегодня торжественно представили пять знамен — точную историческую копию Знамени Победы и оригиналы двух боевых, воинского и шефского знамен. Последнее посетители музея смогли увидеть впервые.

предоставлено пресс-службой Нацмузея РТ, Элина Марданова

— Шефское знамя было передано 512-му стрелковому полку трудящимися Высокогорского района ТАССР. Благодаря ему можно определить, где были места сражений. Это знамя воинской части, которая участвовала в форсировании Одера, — рассказала главный хранитель Нацмузея Ольга Боднарь.

Почетный караул Суворовского училища торжественно вынес пять знамен:

реплику Знамени Победы, оригинал которого находится в Москве;

оригинал знамени боевого, Красного знамени 1160-го Стрелкового Минского ордена Суворовского полка;

оригинал знамени боевого, Красного знамени 908-го Артиллерийского полка;

оригинал знамени шефского, врученного 512-му стрелковому полку 146-й стрелковой дивизии трудящимися Высокогорского района ТАССР;

оригинал знамени («от трудящихся Бугульминского района») воинского 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в штурме Берлина.

Знамена высокой сохранности

Примечательно, что даже оригинальные знамена дошли до наших дней в первозданном виде. По словам Боднарь, проводились лишь минимальные восстановительные работы:

— У нас где-то есть небольшие сечения, но мы это легко отреставрировали. У всех знамен высокий уровень сохранности.

предоставлено пресс-службой Нацмузея РТ, Элина Марданова

Она рассказала, что для такого результата экспонаты хранят в специальных условиях: важно соблюдать режимы влажности и температуры, выдерживать необходимое количество света. Кроме того, знамена требуется хранить замотанными вокруг валов.

— Я очень горжусь тем, что Национальный музей ежегодно проводит эту акцию. И пока мы здесь с вами собираемся, пока мы чувствуем горечь и гордость за те великие страшные события, страшные, но в то же время героические события, у нас есть будущее. Мы остаемся могучей страной, мы остаемся страной с великой историей, с великой культурой, — подчеркнула директор музея.

Елизавета Пуншева