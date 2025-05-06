В Казани запустили прямые авиарейсы в Астрахань

Фото: Максим Платонов

С 5 мая 2025 года из Казани начали выполнять прямые регулярные рейсы в Астрахань. Авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар» добавили этот маршрут в свою летнюю программу. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и средам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

На маршруте используются самолеты Embraer 190, которые могут вместить 110 пассажиров. Первый рейс уже показал отличные результаты, так как был полностью загружен.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В весенне-летнем расписании Астрахань становится 23-м направлением, полеты по которому мы выполняем из Международного аэропорта Казань. Мы видим высокую динамику загрузки рейса, что говорит о востребованности маршрута для гостей и жителей республики, — заявил замгендиректора Nordwind Антон Маттис.

Кроме того, благодаря новой стыковочной модели Nordwind, теперь пассажиры могут добраться из таких городов, как Санкт-Петербург, Мурманск и Иркутск в Астрахань с пересадкой в Казани.

Напомним, что в Казани запустят авиарейсы в столицу Абхазии, Сухум, с 4 июня. Это стало известно из сообщения Минтранса России, который прорабатывает запуск авиаперевозок нескольких компаний, включая «Северный ветер».

Анастасия Фартыгина