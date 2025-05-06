Росстат: Татарстан показал самый высокий рост зарплат в ПФО

Фото: Михаил Захаров

По данным статистики, Татарстан возглавил список регионов Приволжского федерального округа по темпам роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

За январь — февраль 2025 года средняя зарплата в регионе составила 78 143 рубля, что на 23% выше уровня января — февраля 2024 года.

В феврале 2025 года среднемесячная зарплата в Татарстане достигла 77 912 рублей, увеличившись на 22,5% по сравнению с февралем прошлого года.

Другие показатели по регионам ПФО:

Нижегородская область: +23,6% (январь — февраль), +22,3% (февраль),

Удмуртия: +22,7% (январь — февраль), +20,6% (февраль),

Марий Эл: +20,4% (январь — февраль), +16,6% (февраль).

Средняя зарплата по Приволжскому федеральному округу составила 68 935 рублей за январь — февраль 2025 года (+19,1% к аналогичному периоду прошлого года) и 68 570 рублей в феврале 2025 года (+17,7% к февралю 2024 года).

Напомним, что средняя номинальная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 78 тыс. рублей, что на 22,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Наибольшие зарплаты наблюдаются в таких отраслях, как информационные технологии и связь (121 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (117 тыс. рублей) и обрабатывающие производства (103 тыс. рублей).

Матвей Гавриков