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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов

11:24, 06.05.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани в 11.00 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.

Анастасия Фартыгина

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