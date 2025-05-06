В Казани из-за непогоды перенесли акцию «Вальс Победы»
Его планируют провести в 13.00, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минмола Татарстана
Акцию «Вальс Победы», которая должна была пройти в Казани сегодня в 12.00, перенесли из-за непогоды.
— Сегодня, 6 мая, перед Дворцом Земледельцев состоится республиканская акция «Вальс Победы». Изначально планировалось, что данная акция пройдет в 12 часов, но в связи с погодными условиями она будет перенесена, — рассказала сегодня на брифинге в кабмине республики замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.
«Вальс Победы» планируют провести в 13.00, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.
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