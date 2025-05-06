Премию Норы Галь в 2025 году получила Нина Хотинская за перевод рассказа Эдит Соонкиндт

В короткий список премии вошли четыре перевода

Оргкомитет подвел итоги четырнадцатого сезона премии Норы Галь. В короткий список премии вошли четыре перевода. Рассказ Мишеля Деона «Тома и бесконечность» 1990 года в переводе Марианны Кожевниковой и рассказ Эдит Соонкиндт «Любовники Роны» 2021 года в переводе Нины Хотинской опубликовал журнал «Иностранная литература». Эссе Вирджинии Вулф «Быть больным» 1925 года в переводе Дины Батий и текст Б. Р. Йегера «Перламутровый мор» 2020 года в переводе Милены Степанян, Михаила Бордуновского и Владимира Кошелева до этого не печатались. Все переводчики впервые вошли в короткий список премии.

Главную награду 2025 года присудили Нине Хотинской за перевод рассказа «Любовники Роны». Организаторы отметили точную передачу интонации оригинала, в котором повседневность французского города приобретает мифологические черты.

Премию учредили в 2012 году к столетию Норы Галь. За 14 лет награду получали переводчики из Симферополя, Киева, Торонто, Мурманска, Смоленска и Москвы. В разные годы в числе лауреатов и обладателей специальных премий были Евгения Канищева, Михаил Назаренко, Татьяна Боровикова, Павел Зайков, Елена Кожина, Анна Блейз, Светлана Силакова, Шаша Мартынова, Лариса Беспалова, Максим Немцов и Тамара Казавчинская.

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Екатерина Петрова