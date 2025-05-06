В Вахитовском районе Казани временно отключат воду с 13 мая
В связи с заменой аварийного участка водопроводных сетей по улице Дачной жители Вахитовского района останутся без воды с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Отключение коснется следующих адресов:
- А. Грибоедова, 10, 11;
- Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, 1а, 3а, 3б и частные дома от 2 до 49;
- Железнодорожная, частные дома от 2 до 47;
- Киевская, частные дома № 28, 37/1, 37/2;
- Косогорная, частные дома от 114 до 165;
- Магаданская, 16а, 18 корп. а, 18б, 18в, 18г;
- Маршальская, 25, 25а и частные дома от 1 до 17, 48;
- Моторная, 49, 49а; 43, 51, 54 и частные дома от 56 до 68а;
- Полярная, частные дома от 40 до 49;
- Плодовая, частные дома от 3 до 21;
- Студеная, частные дома от 2 до 46.
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