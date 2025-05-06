Салют в Казани запустят с шести точек, а на Баумана реконструируют День Победы 1945 года

Власти раскрыли подробности празднования 80-летия Победы в столице Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Маршрут «Бессмертного полка» останется прежним

В этом году шествие «Бессмертного полка» впервые за два года пройдет в Казани офлайн, напомнил сегодня на брифинге в кабмине Татарстана начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. По его словам, начало запланировано на 15.00. Все входные узлы будут открыты с 12.00.

— Маршрут «Бессмертного полка» в этом году останется таким же, как прежде. Основное — это улица Карла Маркса, начиная от площади Свободы в сторону Аграрной академии. Входные узлы — это пересечения улицы Карла Маркса с улицами Жуковского, Гоголя, Муштари, Толстого и улица Карла Маркса в направлении от Корстона. Еще одно резервное место ожидания шествия — это улица Кремлевская около главного здания Казанского федерального университета и в сторону улицы Нужина, и в сторону улицы Университетской, — рассказал Азат Абзалов.

Предполагается, что шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и спустится на площадь Тысячелетия. Транспортные ограничения по маршруту «Бессмертного полка» будут действовать с 10.00. В связи с этим запустят специальный круговой маршрут общественного транспорта со стороны ТРЦ «Корстон» до улицы Карла Маркса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На улице Баумана совместно с Российским военно-историческим обществом реконструируют атмосферу празднования Дня Победы в 1945 году. «Постараемся сделать точное попадание», — подчеркнул начальник Управления культуры.

Праздничный салют запустят из шести точек

Праздничный высотный салют запустят в 22.00 из шести точек акватории Казанки. Он будет длиться более шести минут, добавил Азат Абзалов. В заречной и центральной части города салют будет видно практически из любой точки, частично — в Советском районе.

Специалисты в обязательном порядке проверят точки, где пройдут мероприятия, и прилегающие к ним территории. Они имеют необходимые технические средства и служебных собак, рассказал замначальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин.



Во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казани не планируют отключать связь, заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. «Не планируется», — сказала она в ответ на вопрос журналистов о том, ожидать ли подобных ограничений. И подчеркнула, что у организаторов празднования «и полномочий нет на отключение».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А что касается тех сообщений, которые поступают по линии МЧС, безусловно, они имеют место. Сегодня мы тоже в этом режиме находимся, соблюдаем меры безопасности, — добавила вице-премьер Татарстана.



Посвященные Победе мероприятия продолжатся и после 9 Мая, подчеркнула замминистра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина. Так, 21-22 июня в Пестречинском районе республики пройдет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В этом году он будет посвящен финалу Великой Отечественной войны, Кёнигсбергской операции и параду на Красной площади. А в Верхнеуслонском районе, на горе Соколка, 22-24 августа состоится фестиваль «Рождение непобедимой и легендарной».



Количество ветеранов в Татарстане сократилось почти в девять раз

Главных участников празднования — ветеранов Великой Отечественной войны — в Татарстане по состоянию на 5 мая насчитывается 8 621. За 10 лет их количество сократилось почти в девять раз. В 2015-м в республике проживало 76 839 ветеранов, сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева.



Непосредственных участников войны в Татарстане 135. В их числе — 27 инвалидов (в 2015 их было 1 148), 80 участников боевых действий, в том числе ставших инвалидами (было 2 441) и 28 ветеранов, не входивших в состав действующей армии (было 805). Кроме того, в республике насчитывается 7 116 тружеников тыла (было 67 866) и 1 211 вдов участников войны (было 4 116). Число награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» за 10 лет сократилось с 239 до 73, а бывших несовершеннолетних узников — с 224 до 86, следует из презентации, продемонстрированной на брифинге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Натальи Бутаевой, с 2008 по 2025 год на обеспечение ветеранов жильем из федерального бюджета поступило более 20 млрд рублей. Субсидиями на улучшение жилищных условий обеспечены 19 147 человек. Кроме того, в 2014-2025 годах был проведен ремонт в 1,7 тыс. домов инвалидов и ветеранов войны.



Галия Гарифуллина