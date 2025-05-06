В 2025 году Татарстан потратит 4,4 млрд рублей на 38 инвестпрограмм в сфере ЖКХ

Фото: Маргарита Головатенко

В Татарстане на 2025 год утвердили 38 инвестиционных программ коммунального комплекса на общую сумму свыше 4,4 млрд рублей. Об этом сообщила начальник отдела инвестиционных программ Минстроя Татарстана Роза Мухаметзанова на заседании рабочего штаба по контролю за выполнением инвестпрограмм.

Всего в 2025 году запланировано 148 мероприятий в рамках реализации программ. С февраля по март уже освоили 919 млн рублей от общей суммы выделенных средств.

Член Комитета Совфеда Олег Голов предложил обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах России, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры, но отопление продолжало подаваться по стандартному графику.

Рената Валеева