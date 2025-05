Kia Motors зарегистрировала пять товарных знаков в России

Фото: Динар Фатыхов

Южнокорейская компания Kia Motors, которая покинула российский рынок, зарегистрировала пять новых товарных знаков в России. Согласно данным Роспатента, среди них — «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus».

Товарные знаки охватывают различные классы, включая программное обеспечение для удаленной диагностики автомобилей, рекламные материалы и напольные коврики для транспорта. В частности, знак «A better way to go green light» относится к 12-му классу, который включает автомобили и их аксессуары.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Kia уже регистрировала товарные знаки, что позволяет компании разрабатывать автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну автомобилей.

В апреле 2025 года южнокорейские СМИ сообщали о планах Kia по продажам на российском рынке. По информации источников, компания намерена продать 50 тысяч автомобилей в России к 2030 году из общего плана в 4,1 млн автомобилей. Однако позже Hyundai Motor Group уточнила, что речь шла о странах СНГ, а не конкретно о России.

Также сегодня еще один южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России, согласно данным Роспатента. Новые знаки получили наименования Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50.

Анастасия Фартыгина