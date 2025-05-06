В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 11:00 сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявлением режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана.



Анастасия Фартыгина