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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

11:17, 06.05.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) в 11:00 сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиационных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с объявлением режима «Беспилотная опасность» на территории Татарстана.

Анастасия Фартыгина

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