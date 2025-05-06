В Татарстане отремонтируют более 9 км дорог, где живут ветераны ВОВ

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане будет отремонтировано более 9,3 км улиц, на которых проживают ветераны и названия которых связаны с Днем Победы. Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишет Минтранс республики.

— В этом году мы продолжим работы по ремонту дорог, названных в честь героев или событий Второй мировой войны. Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, связывают поколения, заключив в себе память о каждом, кто приближал Победу. Важно, что мы ценим наш великий праздник и помним подвиги наших ветеранов, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Артем Чукин.

Работы затронут Агрызский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Мамадышский районы и Набережные Челны.

Подробнее о шествии «Бессмертного полка», салюте и программе на 9 Мая — в материале «Реального времени».

Рената Валеева