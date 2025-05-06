Экс-глава «Укртатнафты» Павел Овчаренко объявлен в международный розыск

Фото: Максим Платонов

На Украине экс-глава компании «Укртатнафта» Павел Овчаренко объявлен в международный розыск. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, обвиняя его в хищении 5,8 млрд гривен (более $139 млн) у компании. Об этом сообщил ТАСС.

Овчаренко, который возглавлял «Укртатнафту» с 2007 по 2022 год, подозревается в создании организованной группы, которая через подставные компании завладела нефтепродуктами на указанную сумму. В рамках этого дела также обвиняются еще восемь человек, в основном бывшие руководители и сотрудники компании. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это не первое уголовное дело против бывших менеджеров «Укртатнафты». В настоящее время акционерами компании являются «Нафтогаз Украины» и Минобороны Украины. Ранее 42% акций принадлежали группе «Приват», связанной с олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, чьи активы были изъяты в 2022 году для нужд государства.

Кроме того, в ноябре 2022 года Овчаренко был заочно арестован в России (Вахитовским судом Казани) по делу о хищении более 800 тысяч тонн нефти. В этом деле также фигурируют Коломойский и Боголюбов. Обвинение утверждает, что с декабря 2006 года по октябрь 2007 года они присвоили через предприятия-посредники нефть, поставленную ПАО «Татнефть», на сумму свыше $400 миллионов.

Анастасия Фартыгина