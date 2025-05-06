В Татарстане увеличилось число браков на 16,9% с начала года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые два месяца 2025 года был заключен 2 581 брак (+16,9%), количество разводов увеличилось на 33% (с 1 804 до 2 119 случаев).

Рост числа браков (в сравнении с 2024 годом):

Башкирия: +27,8%;

Пермский край: +27,1%;

Самарская область: +27,5%;

Оренбургская область: +21,3%;

Нижегородская область: +15,1%.

Снижение числа разводов:

Марий Эл: -37,6%;

Удмуртия: -38,1%;

Кировская область: -37,4%;

Нижегородская область: -23,1%;

Саратовская область: -25,8%.

По Приволжскому федеральному округу в целом отмечен рост числа браков на 21,8% и снижение количества разводов на 28,4% по сравнению с январем — февралем 2024 года.

Напомним, что жители Казани тратят на свадьбу — с учетом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара — в среднем около 102,7 тысячи рублей.



Матвей Гавриков