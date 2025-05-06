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В Татарстане увеличилось число браков на 16,9% с начала года

13:55, 06.05.2025
В Татарстане увеличилось число браков на 16,9% с начала года
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые два месяца 2025 года был заключен 2 581 брак (+16,9%), количество разводов увеличилось на 33% (с 1 804 до 2 119 случаев).

Рост числа браков (в сравнении с 2024 годом):

  • Башкирия: +27,8%;
  • Пермский край: +27,1%;
  • Самарская область: +27,5%;
  • Оренбургская область: +21,3%;
  • Нижегородская область: +15,1%.

Снижение числа разводов:

  • Марий Эл: -37,6%;
  • Удмуртия: -38,1%;
  • Кировская область: -37,4%;
  • Нижегородская область: -23,1%;
  • Саратовская область: -25,8%.

По Приволжскому федеральному округу в целом отмечен рост числа браков на 21,8% и снижение количества разводов на 28,4% по сравнению с январем — февралем 2024 года.

Напомним, что жители Казани тратят на свадьбу — с учетом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара — в среднем около 102,7 тысячи рублей.

Матвей Гавриков

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