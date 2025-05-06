В Татарстане увеличилось число браков на 16,9% с начала года
В Татарстане за первые два месяца 2025 года был заключен 2 581 брак (+16,9%), количество разводов увеличилось на 33% (с 1 804 до 2 119 случаев).
Рост числа браков (в сравнении с 2024 годом):
- Башкирия: +27,8%;
- Пермский край: +27,1%;
- Самарская область: +27,5%;
- Оренбургская область: +21,3%;
- Нижегородская область: +15,1%.
Снижение числа разводов:
- Марий Эл: -37,6%;
- Удмуртия: -38,1%;
- Кировская область: -37,4%;
- Нижегородская область: -23,1%;
- Саратовская область: -25,8%.
По Приволжскому федеральному округу в целом отмечен рост числа браков на 21,8% и снижение количества разводов на 28,4% по сравнению с январем — февралем 2024 года.
Напомним, что жители Казани тратят на свадьбу — с учетом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара — в среднем около 102,7 тысячи рублей.
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