Жители Приволжья активно поддерживают новые форматы благотворительности

Фото: Динар Фатыхов

По данным всероссийского исследования «Авито», 71% жителей Приволжского федерального округа хотят попробовать новые механики взаимопомощи. В Казани доля таких респондентов достигает 61%.

Основные тенденции по региону:

31% готовы начать пожертвования вещами и продуктами (против 26% в среднем по России);

20% планируют совершать денежные пожертвования (против 15% по стране);

каждый пятый участвует в благоустройстве территорий.

В опросе приняли участие 10 тыс. человек из всех федеральных округов России. Исследование проведено в апреле 2025 года.

Напомним, что Татарстан занял пятое место среди регионов-лидеров по количеству пожертвований в рамках социального проекта. Средняя сумма, которую жители Татарстана жертвовали на благотворительность, списывая кешбэк, составила 150 рублей. Всего же пользователи по всей стране пожертвовали на благотворительность более 54 млн рублей кешбэка за прошедший год.



Матвей Гавриков