В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми заморозками. По данным ГУ МЧС по Татарстану, сильные заморозки в воздухе и на почве прогнозируются в ночные и утренние часы в среду, 7 мая.

Температура воздуха опустится до 0... -2 градусов. Ведомство призывает жителей республики быть внимательными и принять необходимые меры предосторожности.

После периода аномально теплой погоды в Татарстан вторгся арктический воздух, что привело к резкому похолоданию. Последствия холодов для сельского хозяйства и подробный прогноз погоды на ближайшее время — в нашем материале.

Рената Валеева