В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми заморозками. По данным ГУ МЧС по Татарстану, сильные заморозки в воздухе и на почве прогнозируются в ночные и утренние часы в среду, 7 мая.
Температура воздуха опустится до 0... -2 градусов. Ведомство призывает жителей республики быть внимательными и принять необходимые меры предосторожности.
После периода аномально теплой погоды в Татарстан вторгся арктический воздух, что привело к резкому похолоданию. Последствия холодов для сельского хозяйства и подробный прогноз погоды на ближайшее время — в нашем материале.
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