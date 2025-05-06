RT воссоздал историческое объявление Левитана о Победе в Великой Отечественной войне

RT восстановил исторический момент, когда диктор Юрий Левитан объявил о победе в Великой Отечественной войне. Это событие произошло 9 мая 1945 года, когда Германия подписала акт о капитуляции.

Весь день по радио звучали сообщения о ходе войны, но в 21.50 Левитан произнес ключевые слова: он огласил последний военный приказ Верховного главнокомандующего, сообщив о завершении войны. После этого в Москве прогремел салют, который ознаменовал долгожданную победу.

Напомним, что акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в Берлине и завершился в 00.43 по московскому времени 9 мая.

Анастасия Фартыгина