В Казани судебные приставы добились сноса аварийного жилья, обязав исполком выполнить решение суда

Фото: Максим Платонов

Судебные приставы ГМУ ФССП России по Татарстану добились исполнения решения суда, обязывающего исполнительный комитет Казани ликвидировать аварийное жилье, сообщили в пресс-службе ведомства.

После того как жительница Казани, получившая новую квартиру по программе ликвидации ветхого фонда, столкнулась с проблемой сохранения старого аварийного жилья, создававшего угрозу для окружающих, она обратилась в суд. Исполком игнорировал решение суда, что привело к взысканию исполнительского сбора и штрафов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— За неисполнение решения суда сотрудник службы подал рапорт о выявлении в действиях организации состава преступления по ст. 315 УК. После чего руководство комитета исполнило решение суда. Кроме того, оплатило исполнительский сбор и штрафы, — заявила начальник отдела судебных приставов по Татарстану ГМУ ФССП России Жанна Самойлова.

В результате настойчивых действий приставов аварийное жилье было снесено, обеспечив безопасность жителей района.

Анастасия Фартыгина