В Казани судебные приставы добились сноса аварийного жилья, обязав исполком выполнить решение суда
Судебные приставы ГМУ ФССП России по Татарстану добились исполнения решения суда, обязывающего исполнительный комитет Казани ликвидировать аварийное жилье, сообщили в пресс-службе ведомства.
После того как жительница Казани, получившая новую квартиру по программе ликвидации ветхого фонда, столкнулась с проблемой сохранения старого аварийного жилья, создававшего угрозу для окружающих, она обратилась в суд. Исполком игнорировал решение суда, что привело к взысканию исполнительского сбора и штрафов.
— За неисполнение решения суда сотрудник службы подал рапорт о выявлении в действиях организации состава преступления по ст. 315 УК. После чего руководство комитета исполнило решение суда. Кроме того, оплатило исполнительский сбор и штрафы, — заявила начальник отдела судебных приставов по Татарстану ГМУ ФССП России Жанна Самойлова.
В результате настойчивых действий приставов аварийное жилье было снесено, обеспечив безопасность жителей района.
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