Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

Фото: Динар Фатыхов

Во вторник, 6 мая, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Украинской стороне были переданы 205 военнопленных вооруженных сил Украины.

Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас все военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У них также есть возможность связаться с родственниками.

Всех освобожденных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

На Пасху на родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих.

Рената Валеева