Рустам Минниханов зажег Вечный огонь в Татарстане в рамках акции «Храним огонь Победы»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана принял участие в акции «Храним огонь Победы», во время которой одновременно зажгли 80 Вечных огней по всей России. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Эта инициатива, предложенная президентом Владимиром Путиным и реализованная ПАО «Газпром», направлена на подключение мемориальных комплексов к сетевому природному газу. В Татарстане в проект включено 30 объектов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Торжественная церемония зажжения прошла в парке имени Г. Тукая в поселке Новый Тукаевского района. Здесь также была открыта выставка «Победный май». Участников мероприятия приветствовал министр энергетики России Сергей Цивилев и главы других регионов по видеосвязи.

Напомним, что Кабмин Татарстана запретил розничную продажу алкоголя 9 мая 2025 года в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это решение направлено на обеспечение безопасности во время торжественных мероприятий.



Анастасия Фартыгина