Раис Татарстана оценил ход весенних полевых работ в Новошешминском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Новошешминский район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ и развитием сельского хозяйства в целом. Визит начался с посещения «Татарского конного завода № 57», известного разведением лошадей орловской породы и поставками в том числе для кавалерийского полка лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

На встрече с аграриями и главами сельских поселений руководство района доложило, что засеяно 16% от плановых площадей, а при благоприятной погоде посевная будет завершена в течение 10—15 дней. Аграрии обеспечены семенами, техникой и ГСМ, а также удобрениями в объеме 137 кг действующего вещества на 1 га. При этом около 50% сельхозтехники требует обновления, которое активно ведется.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров призвал к сохранению и наращиванию поголовья крупного рогатого скота, используя меры господдержки.

Минниханов поблагодарил сельхозработников за их труд, высоко оценил конный завод и поручил Минсельхозпроду оказать ему поддержку. В завершение раис Татарстана поручил главам территорий уделить особое внимание празднованию Дня Победы и заботе о ветеранах и участниках СВО.

Ранее он встретился с руководителями сельхозпредприятий, главами сельских поселений и активом Тукаевского района.

Рената Валеева